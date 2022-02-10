港股好淡爭持　科網股力撐　滙豐回吐2%

港股開市升破兩萬五關後即遇阻，恒生指數倒跌36點，低見24,793點。國企指數及科技指數靠穩，主板成交250億港元。

大型科網股撐市，阿里巴巴升2.5%；小米集團升近1%；美團及京東集團升0.6%；騰訊靠穩。

滙豐控股受制60元阻力，股價回吐2%，低見58.1元。恒生銀行都跌1%。內銀股受壓，招商銀行跌0.9%；工、中、建三大行跌0.3%至0.8%。

藥明生物未見起色，暫跌2.6%，於60元水平爭持；藥明康德亦跌近2%。

百勝中國公布業績後有追捧，股價飆近9%，高見378.6元。

【09:20】港股升破兩萬五關 ATMXJ全線向好 滙豐回軟

港股開市即衝破兩萬五關，恒生指數升220點或0.89%，報25,050點；國企指數高開95點或1.09%，報8,818點；科技指數升85點或1.52%，報5,721點。

大型科網股升勢持續，阿里巴巴升3.5%；京東集團升2%；美團及小米集團升1.6%；騰訊升1.1%。昨日急升的嗶哩嗶哩再飆5.1%。

滙豐控股未能借勢衝上60元，低開0.8%報58.8港元。其他金融股則做好，友邦保險升0.9%；香港交易所升0.4%；建設銀行升0.5%；招商銀行升0.6%。