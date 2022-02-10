【高盛推介】騰訊創兩個月新高後倒跌 資金反手開淡倉
2022年02月10日 10:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(9日)突破480港元水平收市，周四(10日)早段曾高見488元，突破2個月高位後受壓倒跌。現報479.8元，跌約0.6%。有報道指騰訊旗下微信發布2022虎年春節數據報告，春節期間微信紅包封面領取總個數超過3.8億個，帶有封面的微信紅包收發總數超50億。
觀察個股輪證資金流向，周三資金反手部署淡倉，錄得約1,060萬元資金流入，為周三最多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約720萬元，周三流入熊證的資金有約340萬元，並分布在各收回區域的產品。
好倉方面，可見認購證於本周一(7日)及本周二(8日)共錄得約1,380萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。周三部署牛證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入的資金集中在460至470元間收回價的產品。
觀察港股通資金流向，可見周三北水繼續沽出騰訊，錄得約12.2億元資金淨賣出。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價400元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊沽(13630)、貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(20217)。活躍選擇可留意年期約4個月的騰訊沽(21893)，為高敏感度，即能更緊貼正股升跌。熊證方面可留意屬遠熊的騰訊熊(64686)，與現價有約45元收回距離。
騰訊沽13630，行使價413.65元，2022年4月11日到期，實際槓桿12.0倍，行使價400元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽20217，行使價422.14元，2022年5月12日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、低街貨。
騰訊沽21893，行使價445.03元，2022年5月11日到期，實際槓桿7.2倍，活躍、高敏感度，緊貼正股升跌。
騰訊熊64686，收回價524.27元，行使價527.18元，換股比率485.437，槓桿比率10.4倍，近45元收回距離遠熊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨騰訊購(18051)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊購(17537)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(68002)，遠牛選擇可留意(56558)，與現價有約15及25元收回距離。
騰訊購18051，行使價533.98元，2022年5月23日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、低街貨。
騰訊購17537，行使價543.69元，2022年4月26日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿。
騰訊牛68002，收回價465元，行使價462.2元，換股比率500，槓桿比率22.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛56558，收回價455元，行使價452.2元，換股比率500，槓桿比率16倍。
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