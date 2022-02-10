樂園及媒體串流雙箭齊發　迪士尼業績勝預期

華特迪士尼(Walt Disney)首財季總收入按年增長34%，好於市場預期。主要受旗下媒體串流業務Disney+訂戶增長，以及美國主題樂園的遊客人數暴增帶動。集團行政總裁查佩克(Bob Chapek)表示，仍有信心至2024年Disney+的訂戶數量將達到2.3億至2.6億。

已成立兩年的Disney+至今仍未獲利，而截至首財季末，訂戶已增至1.298億個，超出市場預估的1.292億個。過去一年來訂戶增長37%。今年首財季新增1,180萬名訂戶，迪士尼預期在更多原創內容帶動下，下半年的用戶增長將較上半年強勁。

樂園業務方面，由於對Omicron變種病毒的擔憂消退，美國政府放寬了防疫限制措施，被壓抑已久的需求大爆發，帶動迪士尼在美國的主題樂園遊客數大幅增加。樂園、體驗及產品部門收入暴增超過一倍，達到72.3億美元；營業利潤達24.5億美元，去年同期則錄得1.19億美元營業虧損。

迪士尼財務總監Christine McCarthy表示，集團擬在第二財季擴大對串流服務的投資，直接面向消費者業務的節目和製作費用，估將提高8至10億美元，其中包括Hulu直播節目的費用。