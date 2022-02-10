郭家耀：港股短期難有突破 領展可長線吸納
2022年02月10日 10:45
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，近日外圍科網股做好，帶動港股反彈，似乎市場已消化「殺估值」行情，支持大市走勢回穩。不過，市場觀望本周美國公布的通脹數據，相信對縮表及加息步伐有啟示，美股反彈能否持續有一定變數。而港股由低位回升，已逼近兩萬五水平，短線料在24,000至25,200點上落，由於現時資金繼續進駐低估值、高股息股份，反映市場風險偏好仍未回復，或需要更多利好因素支持，大市才有望出現突破。
中資電訊股近日重獲市場追捧，郭認為板塊賣點在於低估值、高派息，加上個別股份回歸A股後，H股同時亦吸引市場青睞。雖然行業盈利增長動力不大，但勝在經營現金流強勁，亦未有壞帳風險，同時不少企業有明確派息政策，均增強市場信心。除了中國移動(00941)外，中國電信(00728)亦值得考慮，無論其派息政策，抑或數據中心業務均有增長，料其股價仍有重估空間。
領展房產基金(00823)以近6億澳元購入Investa Gateway Office(IGO)49.9%股權。郭指出，公司積極進軍澳洲市場，料在資產配置上可分散風險，且領展業務執行力強，只要本地市場回復正常，維持穩定增長問題不大，加上派息仍然吸引，不妨考慮現水平吸納作長線吸納。