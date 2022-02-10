郭家耀：港股短期難有突破　領展可長線吸納

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，近日外圍科網股做好，帶動港股反彈，似乎市場已消化「殺估值」行情，支持大市走勢回穩。不過，市場觀望本周美國公布的通脹數據，相信對縮表及加息步伐有啟示，美股反彈能否持續有一定變數。而港股由低位回升，已逼近兩萬五水平，短線料在24,000至25,200點上落，由於現時資金繼續進駐低估值、高股息股份，反映市場風險偏好仍未回復，或需要更多利好因素支持，大市才有望出現突破。