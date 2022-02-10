【高盛推介】美國將公布通脹數據 資金連日流入納指沽避險
2022年02月10日 11:24
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(10日)公布1月通脹數據，市場料通脹率將繼續上漲至按年上升7.2%，比去年12月的7%再走高，創近40年新高。美股周三(9日)受美債孳息回落及大型科技股做好支持，納指反彈約2.1%，收復15,000點，唯獨周四早段納指期貨受壓下跌，於15,000點附近開始下跌，並且跌幅持續擴大。現報14,892點，跌約0.4%。
而周三標指亦升約1.5%，但標指期貨周四早段亦見下跌，現報4,565.5點，跌約0.3%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金因避險而持續部署納指認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約770萬港元。標指方面，亦見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約110萬元資金流入。
納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.1倍，2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
納指沽10320，行使價14,480點，2022年6月17日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、高敏感度。
投資者如看好納指期貨，可留意年期約4個月的低街貨納指購(10319)。
納指購10319，行使價16,530點，2022年6月17日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿、低街貨。
投資者如看好標指期貨，可留意年期約7個月的新上市標指購(10341)。
標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿8倍，新上市。
投資者如看淡標指期貨，可留意年期約4個月，屬高槓桿的低街貨標指沽(10342)。
標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。