【高盛推介】美國將公布通脹數據　資金連日流入納指沽避險

高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(10日)公布1月通脹數據，市場料通脹率將繼續上漲至按年上升7.2%，比去年12月的7%再走高，創近40年新高。美股周三(9日)受美債孳息回落及大型科技股做好支持，納指反彈約2.1%，收復15,000點，唯獨周四早段納指期貨受壓下跌，於15,000點附近開始下跌，並且跌幅持續擴大。現報14,892點，跌約0.4%。

而周三標指亦升約1.5%，但標指期貨周四早段亦見下跌，現報4,565.5點，跌約0.3%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金因避險而持續部署納指認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約770萬港元。標指方面，亦見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約110萬元資金流入。

納指沽10340，行使價12,438點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.1倍，2個月期以上產品中，槓桿最高之一。

納指沽10320，行使價14,480點，2022年6月17日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、高敏感度。

納指購10319，行使價16,530點，2022年6月17日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿、低街貨。

標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿8倍，新上市。

標指沽10342，行使價4,080點，2022年6月17日到期，實際槓桿7.9倍，高槓桿、低街貨。

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