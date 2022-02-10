領展：商場會為疫苗通行證添人手　再買澳洲物業分散投資

另外，在執行上消費者如需經商場上班或回家，他們有責任預備好疫苗通行證，故他呼籲大家打疫苗。

另外，集團暫時未取得1月商場營運數據，但他表示旗下停車場的「飛數」(使用量)已返回2018年的高峰期。惟其後因疫情升溫收緊了社交距離措施，他承認將會對旗下租戶的生意構成影響。其中食肆禁晚試堂食後，生意下跌，但同時超市和街市生意上升，兩者起互補的作用。他又指會繼續為租戶推行支援措施，包括商場的推廣，以協助租戶度過疫情的難關，暫時未知實際對租金收入會構成多大的影響。

另方面，領展周四(10日)公布，出資5.96億澳元(約33億港元)，與國際房地產投資集團Oxford Properties籌組合資公司，領展佔49.9%權益，間接持5個位於澳洲悉尼及墨爾辦公室項目，集團預計兩、三個月內可以完成收購。

行政總裁黃國龍表示，與Oxford Properties在合資公司同樣擁有兩個董事職位，故在合資公司的決策和派息決定上擁有同樣話語權。未來亦不排除雙方會加大其他合作。

他否認因為新冠肺炎疫情而需要到海外併購，並指集團在2018年宣布2025年願景的時候，已表明會分散投資組合的種類和地區。暫時未有因為疫情而需要在某些地區放慢或加快併購的步伐，各地方都會同步進行。

至於澳洲的寫字樓市道，他指，澳洲的社交距離措施經已開放，集團在當地寫字樓物業收租率幾近100%。零售方面與香港相似，當地政府宣布在2月21日恢復給已打疫苗的人入境免隔離，相信隨着當地的旅遊業復甦，其本土經濟會向好。

首席策略總監丘兆祺表示，集團在各地物業投資組合比重香港、內地和海外分別佔77%、17%和6%。香港仍是集團的基地，會繼續在香港物色擴展的機會。