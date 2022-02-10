【產經直播】通脹殺埋身 買房託諗得過？
2022年02月10日 12:00
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港股周四(10日)表現反覆，開市突破25,000點心理關口後無以為繼。市場觀望今晚公布的美國1月CPI數據，通脹表現將左右聯儲局3月會否大刀闊斧加息。在環球市況波動下，若想尋求更穩定回報兼抗通脹，買收息產品得唔得？有咩要留意？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)是好選擇？
美國上周原油庫存意外下降，隔晚紐約3月期油反彈，收報每桶近90美元。俄烏緊張局勢仍持續，但另一邊廂，美國與伊朗核協議談判或有進展，種種事件會如何左右國際油價？
另外，歐盟日前公布《晶片法案》，計劃投入超過430億歐元(約3,830億港元)，大幅提升歐盟在全球晶片市場生產份額，由目前佔10%，到2030年增至20%，確保歐洲半導體供應自主。半導體板塊近日由低位反彈，已確認見底可撈？若想大包圍投資龍頭股份，揀三星彭博環球半導體ETF(03132)有優勢？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬，及光大證券國際財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
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