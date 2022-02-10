研究：94%香港微型企業對業務前景感樂觀

Visa研究顯示，94%受訪香港微型企業對自身業務的前景感到樂觀，較全球平均值90%為高，並於眾多調查市場中排名第二。95%受訪香港微企表示將於今年接收非接觸式或更多的數碼支付方式。同時，超過一半香港消費者預計會在今年更頻繁使用數碼支付，僅2%消費者表示會減少使用。

該研究於2021年12月針對九大市場包括巴西、加拿大、德國、香港、愛爾蘭、俄羅斯、新加坡、阿拉伯聯合酋長國及美國的微企經營者及消費者進行訪問。

研究顯示，各國微企對今年營商環境樂觀，雖然77%微企表示進行跨境商貿仍有挑戰，但依然有75%微企預計今年出口更多產品和服務至其他地區。另外，擁有線上業務的微企中，97%表示線上營銷為生意帶來生機，惟大多數本地微企認為線上競爭同時帶來壓力。

各地企業打算在更大程度上實現數碼化，92%本地小微型企業(較全球84%為高)預計會在10年內完成全面數碼支付轉型，當中已有7%實現無現金支付。而今年預計接受某程度數碼化支付的受訪企業中，34%表示計劃接受數碼貨幣付款，例如虛擬貨幣。

隨微企擴展線上服務以迎合國際市場，相比全球81%消費者，90%香港消費者計劃於今年繼續跨境購物。平均而言，75%香港消費者表示他們樂意購買其他地區的商品或服務；不樂意跨境購物的受訪者中，58%受訪者認為其扣帳卡或信用卡發行機構的防詐騙保障或發送產品的支援服務令其更安心。

除了企業，消費者亦加速邁向電子支付。受訪者認為數碼支付的最大好處為方便(香港為54%，較全球37%為高)、令線上購物更便捷(51%)及減少身體接觸(38%)。近1/3香港消費者曾因實體店鋪無法支援數碼支付而決定不購物。有超過2/3消費者預計在未來10年內以無現金支付。