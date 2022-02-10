網絡釣魚連續4年上升　宜留意5大網絡保安風險！

香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)指，中心去年共處理7,725宗保安事故，當中最主要事故為網絡釣魚，按年增加7%至3,737宗，且連續4年上升並創新高，當中逾7成事故涉及網上購物或網上銀行。第二主要事故則為殭屍網絡，達3,479宗。

生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文表示，新冠疫情陰霾持續籠罩全球，利用網絡及各種新科技來解決工作、學習、生活及娛樂上的不同需要已成為習慣。然而，黑客亦會在這些新科技尋找機會對個人和企業進行各種各樣的網絡犯罪活動。

面對複雜及多元化的資訊保安新威脅，HKCERT提出今年必須留意的5大保安風險，包括「非同質化代幣」(NFT)及元宇宙涉及的資訊保安；虛擬貨幣盜取或惡意用途；利用新興科技應用普及和潛在保安漏洞發動的網絡攻擊將趨多元化；透過攻擊第三方服務供應商來入侵最終目標機構的供應鏈攻擊亦會相應上升；以及網絡攻擊將會變得更具針對性及有組織。

陳建議，企業要了解新興科技帶來的資訊保安威脅，並制定相關的保安策略和措施。如網絡釣魚攻擊持續猖獗，企業應善用各式各樣的聯網設備防護工具，例如可疑電郵自動識別系統來應付釣魚電郵和其他詐騙電郵的風險。企業同時要提高合作夥伴和服務提供者的資訊保安風險意識，加強對第三方供應商及應用軟件監察，了解其風險，以改善保安防禦機制來應對供應鏈攻擊。此外，要定期評估網絡和系統的保安，持續監察所有連接到互聯網的設備配置。