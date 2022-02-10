歐洲能源巨企預警　高能源價格將持續數年

外媒報道，全球經濟活動迅速復甦，近幾個月石油和天然氣價格飆升，為油氣公司去年帶來亮麗的業績。該批能源企業同時提醒消費者，應該為可能持續多年的高能源價格做好準備。而歐洲居民正面臨汽油、取暖和電費的急升的窘境。

英國石油(BP)行政總裁Bernard Looney日前表示，可以預期未來幾個月至幾年，油價仍會波動。他指出，今年石油市場供應可能會進一步收緊，將支持油價維持在每桶90美元以上，也是自2014年以來油價最高水平。BP去年利潤達128億美元，同創8年新高。

法國油企道達爾能源(Total)行政總裁Patrick Pouyanne表示，油價將繼續維持在高位。道達爾將發放100歐元的消費券，幫助一些低收入的客戶繳付高額的能源帳單。

歐洲第二大管道天然氣供應商挪威國家石油公司(Equinor)公布，上季利潤創新高，行政總裁奧佩達(Anders Opedal)預計，由於天然氣庫存仍低於正常標準需要補充，加上今年需求強勁，歐洲天然氣市場仍將吃緊，油價預計也會出現波動。歐洲天然氣價格在過去一年倍升，並在去年底因季節庫存低，創下歷史新高。