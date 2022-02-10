網信辦召開座談會促互聯網企業發展 騰訊阿里有份參與
2022年02月10日 14:35
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內媒報道，中央網信辦會同國家發展改革委、工業和信息化部、市場監管總局召開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會。
座談會指出，要充分認識互聯網企業仍處於寶貴的曆史機遇期、具有廣闊的發展空間，充分認識互聯網領域健全法治、完善監管為企業持續健康發展提供了有力保障，充分認識互聯網企業必須勇於變革、向新而生。
座談會強調，廣大互聯網企業要善於搶抓機遇，勇於改革創新，堅持守法經營，努力做大做強，在全面建設社會主義現代化國家新征程中實現質量更好、效益更高、競爭力更強、影響力更大的發展。
騰訊(00700)主席馬化騰表示，未來公司將持續呼應內地與時代需要，堅持科技向善，推進可持續社會價值創新，在深化改革中提質增效，在規範發展中做優做強。阿里巴巴(09988)主席張勇稱，阿里巴巴將堅定消費戰略，用更有效的供給更好地服務平台使用者；推出紓困舉措，助力中小企業發展；圍繞生態目標，通過平台帶動上下游和周邊生態共同減碳。
小米集團合夥人、總裁王翔表示，中國互聯網領域法治不斷健全、監管不斷完善，為互聯網企業高品質發展提供有力保障和新的發展機遇。小米將抓住發展機遇，利用好法治化建設營造的良好發展秩序，不斷加大研發投入，在智慧硬體、智慧汽車等領域深耕，為中國智慧製造產業、網路強國貢獻自己的力量。