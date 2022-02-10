網信辦召開座談會促互聯網企業發展　騰訊阿里有份參與

內媒報道，中央網信辦會同國家發展改革委、工業和信息化部、市場監管總局召開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會。

座談會指出，要充分認識互聯網企業仍處於寶貴的曆史機遇期、具有廣闊的發展空間，充分認識互聯網領域健全法治、完善監管為企業持續健康發展提供了有力保障，充分認識互聯網企業必須勇於變革、向新而生。

座談會強調，廣大互聯網企業要善於搶抓機遇，勇於改革創新，堅持守法經營，努力做大做強，在全面建設社會主義現代化國家新征程中實現質量更好、效益更高、競爭力更強、影響力更大的發展。

小米集團合夥人、總裁王翔表示，中國互聯網領域法治不斷健全、監管不斷完善，為互聯網企業高品質發展提供有力保障和新的發展機遇。小米將抓住發展機遇，利用好法治化建設營造的良好發展秩序，不斷加大研發投入，在智慧硬體、智慧汽車等領域深耕，為中國智慧製造產業、網路強國貢獻自己的力量。