金價企1830美元水平 道期升77點
2022年02月10日 16:10
東網電視更多新聞短片
美匯指數報95.54；港匯見7.7943；離岸人民幣(CNH)報6.3611；美元兌日圓報115.6；歐元企1.1429，英鎊處1.3546。金價報1,832美元。布油報91.65美元，紐油報90.02美元。比特幣企4.4萬美元水平。道指期貨升77點。
●市後關注點
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
21:30 美國1月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報24,924點，升94點或0.38%。國企指數收報8,789點，升66點或0.76%；科技指收報5,666點，升31點或0.56%。主板成交1,291億港元。https://bit.ly/3ssKakN
-領展：商場會為疫苗通行證添人手，再買澳洲物業分散投資。
-摩通料軟銀拋售風險排除，予阿里目標價175元。
-融創中國調整組織架構，區域由七個變更至九個。
●滬綜指收升5點，煤炭股漲1.8%，水泥股升1%。寧德時代一度挫8.6%，其後收窄至跌5%。https://bit.ly/3Je6oOc
●中國經濟：
-人行罰渣打中國230萬元人幣，又追究高層責任。
-內地研政策吸引外資投入清潔低碳能源產業。
-工信部再公開徵求意見，向境外提供重要數據應進行安全評估。
-1月內房企業融資規模按年減70%，料年內償債壓力大。
●歐洲能源巨企預警，高能源價格將持續數年。
●網絡釣魚連續4年上升，宜留意5大網絡保安風險！
●鴻海將推出兩款電動車， 料今年汽車零部件收入達56億。
●半導體：
-歐盟官員：若無台灣晶片，全球工廠撐不過3周。
-台積電1月收入又破頂，按年增逾35%達482億元。
●虛擬貨幣：
-摩通料比特幣跌多12%，為何理論價達120萬元？
-美銀：比特幣已失數碼黃金特質，難用作抗通脹。
●馬士基料上半年運費升勢持續，今年收入按年持平。
●三星擬結束Note系列，發展高端可折疊手機。
●麥當勞申請「McMetaverse」元宇宙商標。
●大摩料港今年首季經濟收縮0.8%。