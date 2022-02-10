歐股全線向上　石油巨頭道達爾升2%

美國周四公布1月通脹數據，外界料創40年最大升幅。歐股周四(10日)早段向好，英國富時100指數報7,650點，升7點或0.1%；法國CAC指數報7,157點，升26點或0.37%；德國DAX指數報15,590點，升108點或0.7%。

數據方面，市場關注土耳其去年12月失業率。

法國石油巨頭道達爾(Total)2021財年第四季收入按年升59.04%至603.48億美元；純利大增5.53倍至59.03億美元，主要受碳氫化合物價格提升所致。該企宣布，今年上半年將作20億美元股票回購，派發2021股息為每股2.64歐元，料2022年的中期股息增長5%。此外，今年淨投資額將達140至150億美元，包括35億美元作可再生能源及電力發展。該企股價升2.76%。

Foodpanda德國上市的母公司Delivery Hero預期，今年全年收入介乎95億至105億歐元，核心毛利率料錄負1至1.2%。收入預測提高，受惠該企憧憬在外賣及快速運輸投入的成效，目標最快在10至15分鐘內運送貨物。Delivery Hero股價升3.73%。