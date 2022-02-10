瑞信錄4年來最大季度虧損　發特別獎金留人才

歐資大行瑞信集團遭遇約4年來最大季度虧損，截至去年12月31個月虧損20億瑞士法郎(約168億港元），主要因為投資銀行業務有巨額減值支出，而集團重點投放的關鍵的財富管理部門利潤也低於預期。該行同時警告，薪資和重組造成的成本增長，將為集團2022年業績帶來壓力。

瑞信集團去年禍不單行，先遭遇Archego Capital Management和Greensill醜聞衝擊，及後董事長剛上任幾個月就因為違反檢疫規定而下台。

事實上，去年華爾街同行賺得盆滿缽滿，這有賴於疫情期間併購和融資活動熱火朝天。瑞信表示，現時交易環境正在趨於正常，雖然股票業務收入將受到其退出主經紀業務的影響，而今年開局雖然緩慢，但目前在各項業務中都看到了「令人鼓舞的迹象」，包括財富管理業務的新資產淨流入。

除了外部競爭外，該行同時面對人才流失的「內患」。瑞信最近削減獎金池之舉激怒了管理人員，激起離職潮。為緩和常規獎金池縮水32%的衝擊，集團給予了其高級銀行家一項額外的長期獎勵。雖然這筆一次性獎金總額接近5億瑞郎，但總體激勵款比2020年減少了大約15%。瑞信補充，2022年業績將受到重組和薪酬成本的「不利影響」。