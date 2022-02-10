通脹猛於虎　家樂牌母企料今年經營溢利率勁縮

Dove和家樂牌雞粉的母公司、跨國日用消費品巨頭聯合利華(Unilever)就通脹對企業盈利的衝擊示警，事關該企指引今年基本經營溢利率指引是按年縮1.4至2.4個百分點，降至16至17%之間，比起去年縮0.09個百分點嚴重得多！

基本(Underlying)經營溢利率不是正式列帳項目，主要是撇除出售業務、收購或資產處理成本、重組成本、減值等不常見的事項。該企去年列帳收入增長3.39%至524.44億歐元，純利增長8.38%至60.49億歐元。

其實聯合利華已經在加價，因此預期今年基本銷售額繼去年增長4.5%後，再升介乎4.5至6.5%，「定價會繼續強勁(Continue to be strong)，對銷量有一些影響」。

不過，財務總監Graeme Pitkethly直言，通脹對公司今年上半年的衡擊超過20億歐元，就算這個水平應該已經「見頂」，下半年的通脹成本亦會高達約15億歐元。該企相信，其毛利率應該會在2022年之後復甦。

另外，聯合利華未能成功吞併藥廠葛蘭素史克消費的保健業務，擬於2年內斥30億歐元回購股份，惟被分析員質疑「不夠誠意」。