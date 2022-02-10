通脹壓力飆升！泰國上月豬肉價按年升逾1倍

通脹壓力飛升！外媒報道，泰國豬肉價格飆升，今年1月初豬肉價格按年增超過1倍至每公斤210至250泰銖(約50至60港元)，令泰國人千方百計應付此輪豬肉加價潮。

當地豬肉價格飆升的原因包括：新冠肺炎疫情令民眾消費力下降，令大量小型養豬戶停止養豬，令豬肉產量減少、飼料價格提升、同時當地屠宰場亦於上月驗出非洲豬瘟；令當地豬肉供應銳減。

為抑制豬價，泰國商業部1月6日宣布禁止豬肉出口3個月，預計可為國內市場增加100萬頭生豬，3個月後將視情況決定禁令是否延長，畜牧發展廳官員近日則審查是否有人囤積豬肉。

農曆新年前的豬肉價格一度漲至介乎250泰銖到300泰銖，新年後豬肉下降至每公斤180泰銖左右，儘管價格比春節前下跌，但比起去年仍然高出近1倍；市場攤主苦嘆生意不好做，小食店亦因原材料價格飆升而轉嫁消費者，連家庭主婦亦選擇改買雞肉或魚肉。

畜牧發展廳預期，豬肉價格回到正常範圍內需要8個月到1年的時間，商業部將提供300億泰銖的低息貸款予受影響的養豬戶，當局預計每周提供30萬頭的小豬給小型養豬戶，希望藉此協助養豬戶渡過危機。