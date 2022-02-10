阿斯利康去年從新冠疫苗袋走310億

新冠肺炎疫苗之一阿斯利康(Astrazeneca)公布，2021年收入按年增長40.57%或108億美元，至374.17億美元，其中新冠疫苗Vaxzevria全年銷售額有39.81億美元(約310.51億港元)，雖然遠遠低過香港施打的「復必泰」和科興，但收入增長有36.86%來自這款產品。

阿斯利康還有一款新冠注射劑Evusheld，去年收入8,500萬美元。它是去年12月初始獲美國食品及藥物監管局(FDA)批出緊急使用授權的「長效抗體雞尾酒」療法，據報可用於「暴露前預防」19種症狀，適用12歲及以上、體重40公斤以上，因醫療因素或服用免疫抑制劑而導致免疫系統中度至嚴重受損者，以及新冠疫苗嚴重不良反應史的人，但不能用於一般健康人士中替代疫苗接種。

不過，跟輝瑞預告新冠疫苗和藥物今年收入續漲不同，阿斯利康指引今年新冠相關產品收入會跌「低中位兩成」(Low-to-mid twenties percentage)，主要是Vaxzevria銷售額預期下跌會抵銷Evusheld的銷售動力，而且這些產品的毛利率應該會低過集團平均。

更甚者，由於營銷和研發開支急升，阿斯利康去年稅後溢利勁跌96.34%至僅1.15億美元，也是與科興和輝瑞形成鮮明對比。

阿斯利康今季開始會新增一個「生物醫藥︰疫苗及免疫療法」分部，把Vaxzevria和Evusheld，以及其他藥物放進去。