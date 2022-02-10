印度神童預言疫情大鑊又中　今次話未來20年難過...

香港近日深受變種新冠病毒Omicron侵襲，專家認為3月才是此次第5波疫情的高峰期，可謂應驗了「印度神童」阿南德(Abhigya Anand)的預言。他早於去年底已警告，今年3至4月才是疫情高峰，與此同時亦是「全球經濟最崩潰」時期。雖然目前環球金融市場仍未見大幅波動，不過投資者仍需小心提防。

他曾經給予投資建議，預期黃金、白銀將於今年大放異彩，是最好的投資，將在接下來的艱難時期成為方便且強大的資產。另外還有農地，則由可持續發展的角度去投資。

而他最新發布於2月8日的新預言亦與農業有關。坦言未來20年，人類會活得相當艱苦，皆因現代人買得到的食品，大多對健康不利，呼籲要重視食品安全問題，否則會成為健康最大殺手，甚至徹底改變遺傳基因。

他稱古印度經典經文「Subhashita」提醒世人反思目前生活環境，包括食安及農業問題。他陰謀論地指出，食品背後的生產鏈藏着陰謀及金錢慾望，製造過程中或會改變食物基因。

而食物對人來說，比昂貴的珠寶、鑽石還要重要，當飢餓時，能救人一命的必定是食物；健康的食物可以保證人類健康，但金錢無法保證讓人不生病，呼籲現代人要看得長遠。