新盤靜局持續　石硤尾洋房以「億」元沽出矚目

新盤市場靜局持續，周四(10日)暫僅錄約5宗成交。不過，當中有兩宗屬矚目的大額個案。石硤尾有洋房以逾「億」元沽出，大潭低密度豪宅屋苑亦有洋房以9,300萬元售出。

●石硤尾緹山洋房1.66億元招標售出

全個項目提供5座別墅、26伙分層單位及14座洋房，共45伙。當中洋房累計至今已售出13座，最後待售的洋房7號，落實於下周一(14日)招標發售。洋房7號實用面積2,846方呎，連1,000方呎花園、118方呎平台及941方呎天台，四房三套間隔，設私人升降機及兩個車位。該洋房會於當日上午10時招標及中午12時截標。據悉，該盤累售32伙 ，佔全盤45伙逾七成，共套現約51.68億元，平均成交呎價逾6萬元。

●大潭紅山半島洋房9300萬元招標售出

疫情爆發之下，仍無阻豪宅買家入市意欲。據一手銷售資訊網資料，華懋集團等位於大潭的紅山半島，錄得今年首宗成交。剛透過招標售出松柏徑101號洋房，實用面積2,788方呎，四房間隔，連365方呎平台、578方呎天台及2,247方呎座院。洋房成交價為9,300萬元，呎價約33,357元。

●西南九龍維港滙II一房855萬沽

●長沙灣愛海頌三房售1,519萬元