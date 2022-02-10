新盤靜局持續 石硤尾洋房以「億」元沽出矚目
2022年02月10日 21:28
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新盤市場靜局持續，周四(10日)暫僅錄約5宗成交。不過，當中有兩宗屬矚目的大額個案。石硤尾有洋房以逾「億」元沽出，大潭低密度豪宅屋苑亦有洋房以9,300萬元售出。
●石硤尾緹山洋房1.66億元招標售出
豪宅新盤承接力強，據一手銷售資訊網資料，嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，周四(10日)沽出一座洋房。最新沽出的洋房6號實用面積2,876方呎，四房連三套房間隔，連面積1,000方呎花園，另設面積118平台及941方呎天台，屋內有私人升降機及附兩個車位，成交價為1.66億元，呎價約57,719元。
全個項目提供5座別墅、26伙分層單位及14座洋房，共45伙。當中洋房累計至今已售出13座，最後待售的洋房7號，落實於下周一(14日)招標發售。洋房7號實用面積2,846方呎，連1,000方呎花園、118方呎平台及941方呎天台，四房三套間隔，設私人升降機及兩個車位。該洋房會於當日上午10時招標及中午12時截標。據悉，該盤累售32伙 ，佔全盤45伙逾七成，共套現約51.68億元，平均成交呎價逾6萬元。
●大潭紅山半島洋房9300萬元招標售出
疫情爆發之下，仍無阻豪宅買家入市意欲。據一手銷售資訊網資料，華懋集團等位於大潭的紅山半島，錄得今年首宗成交。剛透過招標售出松柏徑101號洋房，實用面積2,788方呎，四房間隔，連365方呎平台、578方呎天台及2,247方呎座院。洋房成交價為9,300萬元，呎價約33,357元。
●西南九龍維港滙II一房855萬沽
疫情升溫，一手市場氣氛相當淡靜，惟有個別新盤錄得成交。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作發展的西南九龍維港滙II，周四(10日)錄3B座22樓D室的成交，實用面積315方呎，一房間隔，成交價855.87萬元，呎價約27,170元。
●長沙灣愛海頌三房售1,519萬元
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，新近沽出5座29樓B室，實用面積771方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,519.1萬元，呎價約19,703元。