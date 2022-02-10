大行料港經濟負增長　防疫苛政人財兩空

香港第5波新冠肺炎疫倩未有止息迹象，加上港府近乎戒嚴程度的疫苗通行證推出，經濟勢必陪葬！繼評級機構惠譽周三將今年香港經濟增長預測由3%「劈半」至1.5%，再有券商下調本港經濟增長預測，首季甚至收縮0.8%，全年僅增長2%。作為本港經濟重要支柱之一的零售業再陷入冰點，有券商把今年全年零售銷售總額增長預測由原先的7%，大削至僅1%。

美資券商摩根士丹利預計，港府嚴格的防疫措施將持續至3月底或4月初，故把香港今年第一季的本地生產總值(GDP)增長預測從1.2%下調至負0.8%，同時把全年經濟增長預測降至2%。

大摩亦提到，若變種病毒Omicron疫情在上半年仍然嚴峻，並導致更高的死亡率或住院率，將迫使政府延長嚴格的防疫政策至年中，本港全年GDP增長或進一步下滑至1.2%。

在疫苗通行證下，無接種疫苗人士不得逛商場、堂食等，零售業將「拖後腿」。大摩指出，私人消費佔香港GDP三分之二，而收緊社交距離措施不僅會限制服務消費，還會通過影響就業市場，打擊消費者對商品消費的情緒。

即使有低基數及消費券效應，香港去年12月零售銷售按年升6.2%，惟大摩認為表現遠遜預期，增長明顯放緩，疫情嚴峻拖累今年上半年零售市道，預計1月零售額增長進一步放緩至2%。由於政府收緊防疫措施，市面人流減少20%，而上一輪疫情社交距離措施實施期間，人流更大減40至50%，中港兩地通關日期或再度延遲，故下調全年零售銷售額增長預測至1%。

不過，大摩引述城市大學生物醫學系估計，目前這波疫情或到2月底至3月會達到頂峰。該行預計，在放鬆社交距離措施和適度財政刺激措施的推動下，本港經濟增長將從第二季開始溫和復甦。

另一家美資大行花旗亦指出，嚴格的防疫新措施，將「不可避免地」對香港短期經濟造成影響。該行將香港今年的經濟增長預測由3.8%下調至3.1%；今年前兩個季度的預測分別下調至1.4%和2.3%；另預計今年的失業率均值為4.2%，較原先估計高出60個基點。

星資銀行星展則相較樂觀，因應上月初禁止晚市堂食等措施，將今年香港GDP增長由3%下調至2.4%，若第五波疫情能在本季受控，仍能維持以上預測。假設疫情拖延至第三季，下半年才能與內地通關，GDP增長預期將再降至1.7%。堂食限制兩人一枱帶來的影響最大，將進一步拖累企業前景展望。

雖然防疫政策嚴苛，但暫時尚未能遏止疫情擴散，反而妨礙人才及企業在本港發展。英媒指，國際級酒店文華東方行政總裁James Riley在海外停留10個月後，近期再重返香港。他表示，香港嚴格的防疫措施非常不適宜開展工作，並正推動其行政團隊暫時遷到香港以外的地區工作，而其營運總監(COO)已在15個月前離港，沒有讓他回來的計劃。