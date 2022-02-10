疫下二手交投減少　海堤灣畔兩房減1成易手

東涌區2月份暫錄8宗二手買賣，較上月同期少約兩成，業主叫價回軟，其中海堤灣畔兩房單位，減價約10%後，終售828萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇陳卓峰稱，北角慧雲峯中層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望山景，以998萬元成交，呎價約22,528元，原業主於2009年7月購入，當時作價398萬元，持貨12年帳面賺600萬元，單位期內升值約1.5倍。

●中原林龍南透露，北角裕益大廈連天台特色戶，實用面積約377方呎，連約75方呎天台，兩房間隔，叫價625萬元，最終願減37萬元，以588萬元易手，呎價約15,597元，新買家屬於用家。

●世紀21日昇黃文龍稱，北角健威花園C座低層8室，實用面積約446方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，原先叫價748萬元，其後累減33.3萬，以714.7萬元獲承接，低市價約5%，呎價約16,025元。

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九龍區

●香港置業陳煒鈞指，啟德嘉峯匯2A座中層D室，實用面積約514方呎，兩房間隔，以約2.3萬元放租約1個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價2,200元，以2.08萬元租出，呎租約40.5元，業主於2021年1月以約1,263.1萬元購入上述單位。

●中原馬肇堅稱，何文田公主台低層A室，實用面積約1,073方呎，套三房間隔，以1,280萬元連車位易手，呎價約11,929元，原業主早於1968年僅以6.35萬元連車位購入，轉手帳面大幅獲利1,273.65萬元，單位於54年間升值逾200倍。

●香港置業吳仁傑表示，鑽石山星河明居一個低層單位，實用面積約518方呎，三房連平台設計，望內園景，以約2.1萬元放租約1個月後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以2萬元租出，呎租約38.7元，新租客為家庭客，睇樓3次即承租。

●香港置業黎俊華透露，長沙灣泓景臺6座中層B室，實用面積約511方呎，兩房連露台設計，望內園景，以約1.85萬元放租約1個月後，即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價約1,500元，以約1.7萬元租出，呎租約33.3元。

●中原王子健表示，紅磡海濱南岸2月至今暫錄2宗二手買賣，屋苑1座高層D室，實用面積約589方呎，三房間隔，擁單邊海景，最初開價1,380萬元，剛以1,198萬元成交，呎價約20,340元，新買家為同區客。

●利嘉閣劉信仁稱，長沙灣丰滙2座頂層連天台戶，實用面積約601方呎，三房間隔，連約284方呎天台，享海景，原先開價1,150萬元，及後累減60萬元或約5%，以1,090萬元易手，呎價約18,136元，新買家過去大半年間經常留意網上放盤，見上址減價，即晚簽約入市。

●中原程智聰指，荔枝角夾屋浩景臺2月首宗買賣，單位為1座低層A室，實用面積約481方呎，兩房間隔，上月開價610萬元，自由市場以569萬元易手，呎價約11,830元，新買家為外區客。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔2月錄5宗買賣，包括8座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，以870萬元易手，呎價約17,975元。

●中原陳鴻霆稱，受疫情影響，樓市交投略為放慢，馬鞍山居屋錦豐苑F座高層14室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約490萬元，議價後以460萬元易手，呎價約10,673元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山海濤居4座中層H室，實用面積約649方呎，三房間隔，望園景，開價989萬元，放盤兩個月，以930萬元成交，呎價約14,330元，原業主於2009年10月以395萬元購入，持貨逾12年帳面獲利535萬元，期內升值約1.4倍。

●中原黎宗文透露，大圍名城本月暫錄約1宗買賣，為3期盛世2座中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，日前以1,228萬元易手，呎價約17,849元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城52座高層A室，實用面積約284平方呎，兩房改開放式間隔，放盤10個月，原先開價560萬元，減價12萬元，以548萬元沽出，呎價約19,296元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田第一城43座中層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，叫價545萬元，獲買家以538萬元承接，呎價18,944元，原業主於2007年11月購入上址，當時作價142萬元，持貨逾14年帳面獲利396萬元，單位期內升值約2.8倍。

●中原侯惠良指，沙田第一城2月暫錄約10宗買賣，較上月同期錄約6宗略為增加，屋苑最新26座低層A室，實用面積約447方呎，套三房間隔，議價後以700萬元易手，呎價約15,660元。

●中原許秋偉表示，沙田玖瓏山2月暫錄約兩宗買賣，包括天瓏閣1座低層F室銀主盤，實用面積約650方呎，兩房間隔，開價約860萬元，議價後以805.2萬元易手，呎價約12,388元，新買家為區內租客，原業主於2014年以771.6萬元購入，持貨約8年單位帳面升值約33.6萬元，或約4.4%。

●世紀21宇田蔡偉文指，大埔居屋宏福苑B座低層5室，實用面積約483方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價350萬元，放盤約4個月，減價15萬元，減幅約4.3%，獲白居二買家以335萬元承接，呎價約6,936元，原業主於1983年7月購入，當時作價14.4萬元，持貨38年帳面獲利320.6萬元。

●中原洪文鋒透露，粉嶺花都廣場2月暫錄約1宗買賣，屋苑6座中層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以535萬元獲承接，呎價約12,954元，原業主則於2017年以408萬元購入，持貨約5年帳面獲利約127萬元，單位升值約31.1%。

●中原杜詩敏表示，屯門萬寶大廈中層F室，實用面積約263方呎，一房間隔，叫價355萬元，減價28萬元，以327萬元易手，呎價約12,433元，新買家為年輕上車客，把握疫情下業主願擴闊議價空間的好時機，參觀上址即迅速拍板承接。

●利嘉閣朱子華稱，元朗華健大廈中層A室，實用面積約310方呎，兩房間隔，原先開價430萬元，經議價後減價62萬元或約14%，新近以368萬元沽出，呎價約11,871元，原業主於2017年8月以約310萬元購入，持貨約4年帳面賺約58萬元，物業升值約19%。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆禧苑E座低層5室，實用面積約338方呎，獲區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，而且原業主由1月底叫價408萬元，累減9萬元，於已補價自由市場售399萬元，呎價約11,805元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門綠怡居6座高層D室，實用面積約819方呎，三房加工人房設計，區內客原先也居住同屋苑，想換購大單位，加上上址有裝修，原業主又有議價空間，累減約25萬元，決定以945萬元連車位購入自用，呎價約11,538元。

●世紀21集團發展商項目部林國輝指，荃灣海灣花園2座高層C室，實用面積約475方呎，兩房間隔，最終以768萬元成交，呎價約16,168元，原業主於1997年9月以350萬元購入，持貨逾24年帳面獲利418萬元，期內升值約1.2倍。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣海欣花園5座高層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望海景，去年10月放盤，原先叫價795萬元，及後累減75萬元或約9.4%，以720萬元易手，呎價約15,551元，原業主考慮移民才放售自住物業，屋苑現時約有23個放盤，入場費由698萬元起。

●中原朱偉雄稱，東涌海堤灣畔3座高層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，享山海雙景，叫價810萬元，減價42萬元，以768萬元沽出，呎價約14,741元，新買家為外區用家，見有價講，議價後立即承接。

●中原蔡華航表示，東涌區本月至今累錄8宗成交，較上月同期減少約兩成，業主叫價較之前回落約3至5%，其中海堤灣畔3座中層A室，實用面積約573方呎，兩房間隔，享機場全海景，去年12月放盤價為920萬元，今年1月降價至860萬元，隨着香港疫情加劇，最後進一步減至828萬元沽出，累減幅度達10%，呎價約14,450元，新買家購入單位作長線收租用途。

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