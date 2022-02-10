美元又來「萬劍歸宗」？3月或加息半厘？企業如何拆招？

美國1月通脹(CPI)同比上漲7.5%，創1982年2月以來新高，預期為7.3%，前值為7%。分析指出，通脹超預期。月內，包括食品、服裝和二手車在內的各類商品價格普遍上漲。由於對聯儲局加息預期的上升，即時見到資金大舉買入美元，美元指數曾見95.9362。目前的價格顯示，3月份加息50個基點、今年加息6次的可能性為43%。

1月美國通脹加速上升，很大程度歸結於供需不匹配。在政府大規模刺激計劃的幫助下，家庭購買激增，令工廠和全球供應鏈更加緊張。美國生產商在試圖提高產量時面臨的產能限制，因可用勞動力減少，致令情況變得雪上加霜。

分析指出，目前美國的失業率為4%，勞動力市場吃緊，僱主不得不提高工資，以填補數百萬個職位空缺，留住員工。去年，薪酬成本飆升至20年來的最高水平。

在美國聯儲局3月15日至16日舉行會議之前，還將出爐2月份CPI報告。

通脹加速升溫，企業應對通脹有何方法？世界大型企業聯合會（Conference Board）和美國商業委員會（the Business Council）周四公布的一項調查顯示，近75%的CEO們表示，由於供應限制和工資上漲將持續下去，即將到來的加息不太可能像美聯儲希望的那樣迅速遏制通脹，只有21%的CEO預計加息會遏制通脹。此前聯儲局已經暗示今年可能加息三次。

根據世界大型企業聯合會1月17日至1月31日進行的調查，CEO信心指數已連續第三季度下滑。目前的信心指數為57，低於去年年底的65。儘管這一數字仍處於正區間，但遠低於去年年中創下的82的歷史高點。

內媒引述世界大型企業聯合會首席經濟學家Dana Peterson表示，隨着企業領導人艱難應對通脹、勞動力短缺和新一輪疫情病例增長，今年伊始，CEO們的信心進一步下降。約40%的受訪CEO表示，通脹降溫的速度不太可能像美聯儲希望的那樣快，因為供應限制是通脹的主要來源；34%的受訪者預計，由於勞動力市場吃緊，工資仍將上漲，而這些成本將需要轉嫁出去。

調查顯示，83%的CEO表示在吸引合格員工方面存在問題，高於去年第4季度的79%；85%的CEO預計明年工資將提高3%或更多。這一比例高於一年前的36%。

半數CEO表示，他們預計未來6個月經濟狀況將有所改善，低於去年第4季度的61%。近1/4(23%)的人預計情況會惡化，高於前一季度的13%。

商界領袖對通脹的相對悲觀情緒可能源於這樣一個事實，就是許多企業計劃繼續提高價格，以抵銷他們面臨的成本上升。約75%的CEO表示，他們預計明年將把不斷上漲的交通和勞動力成本轉嫁出去。

空調系統製造商Carrier Global本周便宣布，今年將把價格提高約10億美元。