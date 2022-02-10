【全球攬炒】俄國「炮」製新石油危機　油價恐上150關

即使法國總統馬克龍早前派定心丸，但近日仍未見俄烏軍事危機緩和，金融市場正密切關注歐洲天然氣供應問題，因會牽涉到更廣泛的物價上漲。俄羅斯駐歐盟代表已表明，該國沒有義務增加對歐盟的天然氣出口，同時預告不認為未來會增加天然氣出口量。另一供應國利比亞也稱，對歐盟此次能源危機愛莫能助，因目前利比亞境內亦需要大量供氣往發電廠和其他設施。

有分析警告，今次俄國恐重演上世紀石油危機，讓通脹失控，迫央行提速加息，讓全球攬炒。摩根大通亦稱，一旦俄烏開戰，油價或飆上每桶150美元的新紀錄。

綜合國際軍事專家目前估算，烏克蘭可能在近日或數周內遭攻擊，任何的衝突都會對歐洲的電力和煤價產生連鎖反應。現時歐洲約有40%的天然氣和25%的石油依賴俄羅斯，任何的斷供皆會加劇歐洲能源危機。

專家預計，若戰事發生，可能出現幾種情況。其一是烏克蘭基建設施受損，天然氣供應中斷。更嚴重的情形是，俄國直接切斷供應，以天然氣為「武器」向西方國家施壓。包括國際能源總署等機構在推算，俄國或拿天然氣當對抗「武器」。

俄國之所以兵行險着，天然氣固然是其一，因該國仍是歐盟最大的天然氣供應國，佔43%；其二是若仔細觀察，歐洲糧食供應也可能出現問題，因天然氣是許多化肥的主要組成部分，氣價上漲勢會推高農作物價格。另烏克蘭去年也出口了3,300萬噸糧食，故該國若受任何破壞，都將波及歐洲糧食安全，再蔓延全球。

此外，歐洲許多工廠和發電廠因早前缺氣而另闢渠道使用石油，若天然氣陷入徹底斷供，油價必然暴升，故觸發石油危機並非無可能。能源和食品價格上漲將削弱家庭購買力，只要消費力和信心驟降，各方投資可能在隨後的幾周和幾個月內跟跌。

更實際的推算是，美國銀行估計，軍事行動一旦升級，恐令歐盟通脹增加一個百分點，即2022年會達到4%，大幅高於歐央行的2%目標；歐盟亦上調今年通脹預測至3.5%。事實上，歐盟正面對汽車、暖氣費及電價大漲，不僅油價重越每桶90美元，歐洲天然氣價格在過去一年升幅更達3倍，報價屢創新高，多位歐洲能源企業高層本周相繼認為，高價格將持續一段期間。

法國能源巨頭道達爾（TotalEnergies）表示，由於新的生產投資低迷，而全球石油需求則仍持續增長，將使油價續升。該企已向法國的低收入客戶發放價值114美元的「天然氣代金券」，以解「帳單之苦」。

美銀認為，油價有望達到100美元，最早可能在第二季出現。摩通則警告，若俄國石油出口因戰事而減半，布蘭特期油不但升見120美元，更恐見150美元，將超越2008年7月創下的147.5美元歷史紀錄。