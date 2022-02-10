道指曾跌288點　Uber股價升半成

1月份美國通脹數據又超預期，推動10年期美國國債孳息率升穿2厘，創2年半來新高，也意味着聯儲局正蓄勢「收水」治通脹。美股全線下跌，道指曾跌288點，至35,479點；標指跌58點，至4,529點；以科技股為主的 納指跌276點，至14,214點。

恒指夜期跌30點，報24,960點，高水36點。

上月美國消費物價指數(CPI)按年漲7.5%，高過預期，為1982年2月後新高，撇除食品及能源的核心CPI亦按年漲6%，同樣超預期，為1982年6月後新高。上周首次申領失業救濟人數按周減1.6萬至22.3萬，少過預期。

消費品公司業績及指引受注視，可口可樂上季收入按年增長9.9%，經調整每股盈利按年微跌4.25%至45美仙，勝預期，惟毛利率按年跌1.64個百分點至56.8%，並預期商品價格上升會對盈利構成中單位數百分比的影響，本年每股盈利增長指引5至6%，遜預期，收入增長則為7至8%。該股早段升3.53%。

百事公司上季收入按年增長12.43%，毛利率按年跌1.61個百分點至51.95%，惟經調整每股盈利按年升4.08%至1.53美元，已勝預期。該企零食及飲料已在去年秋冬加價，惟原料、包裝到運輸成本上漲下，今年或將再多次加價；又警告雖然產品需求仍強勁，但會被高通脹影響，本核心每股盈利指引6.67美元，遜預期，惟會在4年內再斥100億美元回購股份。百事股價早段跌2.69%。

另外，Uber上季收入勝預期，總交易額按年增長五成至258.66億美元，賺8.92億美元，按年虧轉盈。管理層稱，變種病毒去年12月尾曾對公司造成打擊，惟出行業務快速恢復，而司機大軍已達前年次季後最多，縮短了等車時間，有信心擴大市佔率。

Uber本季總交易額指引250億至260億美元。全年計，出行業務EBITDA為總交易額約10%；上季在經調整EBITDA層面首度轉賺的Uber Eats等速遞業務，則為5%以上；貨運業務亦會在經調整EBITDA層面轉賺。Uber早段升5%。

社交網站Twitter上季經調整每股盈利33美仙，跟收入和可變現日活躍用戶(mDAU)人數同遜預期，本季收入指引11.7億至12.7億美元，中位數不及市場預期。不過，公司維持2023年收入最少75億美元、同年末季mDAU達3.15億的指引，並加推40億美元的股份回購計劃，其股價反覆升約1%。