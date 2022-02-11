致富：股息利滾利　穩定增長最重要

全球大部分央行紛紛計劃收緊貨幣政策，以對應高通脹，受其影響，股市由年初至今都反覆波動。在加息環境下，致富證券業務主管郭家安今期將介紹股息再投資，讓投資者在難以預測的市場中，更能善用資金賺取相對穩定回報。

股票再投資意思是投資者在領取股息後，把股息買回原來的股票，是一種利滾利的概念，意味長遠而言看好該股票，故每次派息都往同一隻股票上增加投資，須現金流自動令回報實現複式效應。

郭家安表示，要作為股息再投資的股票，需符合兩個條件：息率較高的派息股票，及股息穩定兼有微型增長。他解釋，部分增長型股票息率低，甚至不派息，故不宜用作股息再投資。而房托基金、銀行股、及公用股股息大都相對穩定而息率較高，及維持小量和微型增長。

相反，除了不派息股，郭氏指，波動較大的股票也不宜用作股息再投資。他解釋，短期而言，每個股票平均周期約為3年，投資者可檢視股票在過往3年，波幅變動下，該企的派息變化。例如，在3年內，不論公司業績好壞，企業每次派息都有持平或有輕微增長，便算是適合作股票再投資。郭氏表示，派息穩定的股票，其股價大都相對穩定。

在加息預期下，成長型股受壓，是否應轉投傳統收息股，依靠收息賺取穩定回報？郭氏並不同意，因為在低息情況下，銀行的存款利息極微，故才利用收息股賺取股息。但在加息的情況下，存款利率或能加至1至2厘，甚至更高，相比只有3至4厘的收息股的股息，若股息未見增長，為了收取多1厘左右息，而購買收息股，承受股價風險及波動，相對而言收息股並不吸引。

不過，投資者在高息口環境下，除非存款利率能升至1厘或以上，收窄與股息的差距，利用收息股作股息再投資，仍具一定吸引力。

若想兩全其美，可考慮收息類股票之一的銀行股。作為加息受惠股，銀行股一般派息穩定，若股息再投資在銀行股，在加息周期加快時，能推動股價上升，投資者能從中獲利；即使加息步伐緩慢，股息亦能帶來穩定回報。

股息再投資這個方法，並非毫無風險。郭氏提醒，投資者應注意股息稅，部分在港上市的內地企業，需交10%股息稅；而美股，則需交30%股息稅，故在除淨(即除去權益)時，扣除股息稅後，投資者實際只有約70%至90%股息，影響股票息再投資者回報。

此外，投資者還需注意股票前景，不宜購買走勢向下的股票，因其股息或遠遠未能抵銷股價下跌的損失。

總結來說，若不想動用額外現金的情況下而增加持股量？可選擇致富「股息再投資計劃」，利用股息再投資，毋須現金流自動累積持股，產生複利效應，輕鬆累積持股，可取得更大回報！

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