道指跌526點　紐油90美元關爭持

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.66；港匯處7.7955；離岸人民幣(CNH)見6.3643；美元兌日圓報116.06；歐元企1.1413；英鎊處1.355。金價升上1,827美元水平。布油報91.46美元；紐油險守90美元。比特幣跌1%至4.36萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水67點。

●道指收報35,241點，跌526點或1.47%；標指收報4,504點，跌83點或1.81%；納指收報14,185點，跌304點或2.1%。

●港股ADR指數全日下跌，按比例計算，收報24,838點，跌86點。

●即月恒生指數夜期收報24,956點，跌34點，高水32點，成交20,213張。

●外媒周四(10日)公布最新一項民調結果指出，58%美國公民不認同總統拜登的工作。

●10年期美國國債孳息率升穿2厘，創2年半來新高；兩年期美債孳息率升26個點子，至1.6厘水平，創自2009年以來最大單日升幅，同時意味聯儲局正蓄勢「收水」治通脹。

●聖路易斯聯儲銀行行長布拉德周四直言，支持至7月1日，聯儲局累計加息達1厘；而如果3月該局主席鮑威爾決定加息0.5厘，他會對這個決定表示尊重。

●美國財政部周四公布，1月聯邦政府財政預算盈餘1,187億美元，大幅好過市場預期的盈餘230億美元，且是自2019年9月以來首次錄得月度盈餘。

●紐約3月期油收報每桶89.88美元，升22美仙或0.24%；布蘭特4月期油收報每桶91.41美元，升14美仙或0.15%。

●紐約4月期金收報每安士1,837.4美元，升少於0.1%。

●上月美國消費物價指數(CPI)按年漲7.5%，高過預期，為1982年2月後新高，撇除食品及能源的核心CPI亦按年漲6%，同樣超預期，為1982年6月後新高。

●上周首次申領失業救濟人數按周減1.6萬至22.3萬，少過預期。

●英國富時100指數收報7,672點，升28點或0.38%；法國CAC指數收報7,101點，跌29點或0.41%；德國DAX指數收報15,490點，升8點或0.05%。