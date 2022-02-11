溫灼培：紐元受惠進取加息

自去年12月中開始，紐元匯價在交叉盤上就明顯較澳元及加元表現遜色。究其原因，主要是市場預期在貨幣政策上較落後的加拿大央行及澳洲央行會從後趕上，加快加息步伐，投資者因而棄紐元，轉向吸納加元及澳元。

惟現實是，到此刻澳、加兩央行仍未加息，但新西蘭央行已加了兩次息共半厘。對於本月23日議息會議，按照紐元利率期貨價格變化顯示，新西蘭央行再加息0.25厘，基本上也是共識。今年內料該國央行息率升至2.25厘水平，即加6次息的機會率達94%。

論基本因素，國際奶價一直高企，最新拍賣價格重上自2014年2月即8年來最高水平。作為《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)成員國之一，料新西蘭的出口以至經濟均可受惠。唯一不確定是，未知南太平洋島國湯加上月出現30年來最嚴重的火山爆發後，將如何影響新西蘭未來的農業生產，料會是左右紐元走勢一個重要因素。基於相關資料有待日後慢慢顯露，而過去紐元不論是兌美元，又或於交叉盤兌澳元或加元已下跌不少，料偏低的紐元匯價可增強其吸引力。

回看紐元兩年期債息，現處2.238厘水平，相較美國兩年、5年及10年期國債孳息率分別為1.33厘、1.8厘及1.94厘都要高，這解釋了投資紐元吸引之處。

技術上，67美仙為紐元兌美元重要阻力，一旦短期作出突破，將向68至69美仙邁進。最後，由於商品貨幣與環球股市相關性也大，通常環球股市不穩也會拖累商品貨幣走勢，故投資商品貨幣時，也不能忽略環球股市尤其美股的變化。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培