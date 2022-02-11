致富智庫：潮玩虛擬貨幣有咩要注意？

新年派利是寓意為親朋好友送上祝福，惟疫情期間為減少接觸，派發電子利是漸成風氣。然而，除了電子錢幣外，還有一種貨幣可選擇，或許收利是的人會更高興。早於去年聖誕節，美國就有調查指，近10%人選擇以虛擬貨幣作為贈送親友的聖誕禮物，升值潛力更大。不過，若真的選擇虛擬貨幣「送禮」，該如何處理？

【1.如何購買及交易虛擬貨幣？】

買賣虛擬貨幣最直接的方法是從虛擬貨幣交易所着手，例如Coinbase和Binance，一般交易平台均設有網站及手機應用程式(App)供客戶直接交易。

在開設帳戶後，平台會向客戶提供一個電子錢包，用作儲存在平台交易之虛擬貨幣，亦會從中收取交易費用。

【2.如何儲存虛擬貨幣？】

除上述提及可以在交易所內構建電子銀包外，亦可選擇個人錢包，這分為將密鑰寄存在網絡世界的「熱錢包」，以及存放在電腦儲存硬碟內的「冷錢包」。雖然「熱錢包」因連接網絡可方便隨時登錄，但容易令黑客有機可乘，盜取其中的虛擬貨幣。

至於「冷錢包」，縱使被黑客入侵的風險較細，但是實體硬碟有遺失風險。據報，英國程式設計師James Howells於2009年「挖礦」獲得約7,500枚比特幣(Bitcoin)，其後存有私鑰的硬碟不幸遺失，令現在價值為3.35億美元(約26.13億港元)的比特幣化作泡影；另外，有人因為母親在打掃時，丟掉其手提電腦而哭崩。

【3.如何「安全」投資虛幣？】

虛擬貨幣價格極為波動，價值或可在一日內消失得無影無蹤，例如去年的「魷魚幣」。

不過，去年美國證券交易委員會(SEC)首次允許與比特幣掛鈎的期貨交易所買賣基金(ETF)上市，由於受SEC規管，風險亦相對較低。其他如以太幣和泰達幣因認受性也高，安全度不遑多讓。

值得留意的是，投資比特幣期貨ETF並非直接持有比特幣，風險及回報與直接持有並非一致；以Bitcoin Strategy ETF(美股：BITO)為例，就是追蹤芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨價格。同時，期貨ETF最大風險為持有時間愈長，偏離現貨價格的風險愈高。

【4.香港有相關法例規管？】

目前香港尚未有相關規管虛擬貨幣的法例，不過，財經事務及庫務局擬將《打擊洗錢條例》修訂條例草案於今年內提交立法會審議。當中，新例將為虛擬資產服務提供者建立發牌制度，規定他們只可向專業投資者提供服務。

據《證券及期貨條例》，「專業投資者」的定義大致可分為兩種：一是在機構工作的專業投資者，包括交易所、銀行、券商；二為以資產價值界定，包括個人擁有超過800萬元或以上的投資組合。

最後，緊記虛擬貨幣投資風險高，用來派利是祝賀對方「財源廣進」的同時切忌「瞓身」。

【數碼世界商機大 元宇宙勢旺科企】

自Facebook母公司易名為Meta後，「元宇宙」(Metaverse)一詞開始進入大眾視野，它在字面上可直譯為「超越宇宙」，最早出現在美國科幻作家Neal Stephenson創作的小說《Snow Crash》中，是一個與現實世界平行發展的網絡虛擬空間。為令用戶有親歷其境的感受，近年VR(虛擬實境)、AR(擴增實境)等沉浸式(Immersive)技術大力推動「元宇宙」進程，亦令其從小說中漸漸走向現實；人們亦可透過創造自身的虛擬角色，在「元宇宙」中與其他角色互動、娛樂、消費、工作；然而建立「新世界」時亦蘊含不少投資機會。

星展銀行投資總監侯偉福認為，疫情下，在家工作、社交媒體及電子遊戲的發展加快「元宇宙」建立的步伐，若市場出現大規模遷移到「元宇宙」的迹象，大型科技公司、硬件生產商、半導體企業，以及遊戲引擎開發商將成為「大贏家」。

侯偉福直言，全球邁向數碼經濟模式，將利好科技公司的盈利，大型科技公司具備承擔硬件及軟件的開發責任，尤其遊戲是最能體現「元宇宙」的一個媒介，最有利遊戲開發商的前景。

本港區塊鏈遊戲The Sandbox大中華區董事總經理蔡和偉表示，該平台的每幅土地及優質土地(Prime Land)價格均為1,011及4,683$SAND(註：$SAND為該平台的虛擬貨幣)，惟去年「元宇宙」炒高每枚$SAND的價格，令每幅土地價格飆升逾17倍。誠然，現時距離如電影般「完全進入」「元宇宙」仍有漫漫長路，目前因硬件技術所限，該平台暫未有支援VR裝置的時間表，強調若條件成熟將盡快應用。

由區塊鏈技術衍生出來的GameFi(遊戲化金融)，亦令「打機賺錢」的想法成真，The Sandbox遊戲平台開發商Animoca Brands行政總裁歐陽杞浚稱，現時區塊鏈遊戲為鼓勵玩家遊玩及取得進度，會提供包括NFT(非同質化代幣)的經濟獎勵，供他們「play-to-earn(邊玩邊賺)」。於疫情肆虐下，GameFi在東南亞國家爆紅，成為當地失業人士的新「出路」。

不過，隨着相關領域發展，亦出現不少有關數碼資產的詐騙行為，歐陽氏認為，情況或出於開發商「搵快錢」的心態。他指，區塊鏈的去中心化存在重大的透明度，參與者需觀察項目於鏈上的數據及動向後，再考慮下一步行動，不應存有貪念。