李偉傑：百勝中國業務顯韌性　目標價上望...

百勝中國去年新增了1,806間新店鋪，這相當於平均每日新增5間店鋪，相較之下，上年度集團平均每日新增3間店鋪，下半年進一步加快，而集團採取嚴謹、且系統性的方式開設店鋪，新店投資回本期健康，肯德基約2年、必勝客約3年，大多數在首3個月內就達至月度收支平衡。其中肯德基繼續顯著增長和展現強大的韌性。2021年系統銷售增長8%。去年肯德基新開1,200多間店，新進入160個新城市。超過一半的新店是在低線城市開設，但集團也在高線城市增加店鋪密度。百勝中國的大部分利潤貢獻來自肯德基業務。另外，必勝客強勢回歸，全年實現了7%的同店銷售增長，增長是由超過10%的交易量增長所推動。必勝客新開店鋪超過300間，創下自2016年以來的開店記錄。必勝客的盈利能力亦有所增強，全年分部經營利潤增長77%。這些成果反映了過去幾年必勝客在經營上的顯著改善。

此外，集團亦開拓不同餐飲業務，迎合不同層面消費者需要，其中新興品牌取得成功進展，在咖啡業務發展勢頭良好。去年，Lavazza從4間店鋪擴張到58間店鋪，覆蓋所有一線城市和主要二線城市，例如杭州、武漢和長沙。豐富食品供應，並開發周邊商品市場，以推動進一步增長。而COFFii & JOY去年同店銷售額增長超過30%，2021年，K-Coffee售出1.7億杯咖啡，相較2020年增長22%。Taco Bell店鋪數量去年從12間增加到37間，增至三倍。

集團對業務不斷優化調整，集團亦測試了較小規模的店面，顯示店鋪財務表現有所提高。隨着在一二線城市提高密度，並在較低線城市佔領市場空白，去年全年共開設1,806家門店，或淨新增1,282家門店，數量創新高。截至去年底，門店總數達到11,788家，預計今年淨新增約1,000至1,200家新店。

集團公布去年業績後，其業務長期部署獲市場認同，股價自本周三(9日)的52周低位持續反彈，股價走強，並獲滙豐、富瑞及野村給予買入評級，而瑞信則給予跑贏大市評級，前景正面。

看好的投資者以中線部署，可留意股份在370港元分注吸納，目標望100天平均線410港元，330港元作支持位置。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑