【高盛推介】滙豐月內審議派息與否　資金轉向部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(10)晚公布通脤數據，按年升7.5%，遠高於市場預期，且加息預期再度升溫，10年美國債息於昨日曾觸及2%，創2019年8月以來新高。

滙控昨日回調整固，跌約0.9%，今早高開後回穩。滙豐公布將於本月22號召開董事會審議截至去年12月31日止年度之末期業績公告，及會否派發去年普通股第2次股息。

平保自上月31號起累升逾11%；今早低開後反彈升約1%。平保公布截至上月31日通過集中競價交易方式已累計回購股份約7,776.5萬股A股，佔總股本0.42541%，涉款約39億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，昨日資金轉向部署滙控好倉，認購證錄得約890萬元資金流入。牛證於昨日繼續獲資金流入，有約70萬元。淡倉方面，認沽證於上周五(4日)至本周三(9日)皆錄得資金流入，合共約1,160萬元後昨日獲資金轉向沽出。熊證於昨日繼續獲資金流入，有約20萬元，並較集中在64元收回區域的產品。

平保方面，認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約140萬元。牛熊證方面，牛證於昨日獲資金轉向流入，有約160萬元，並集中在62元以上收回價的產品。熊證於昨日繼續獲資金流入，有約20萬元。

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