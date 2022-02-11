【高盛推介】滙豐月內審議派息與否 資金轉向部署好倉
2022年02月11日 10:56
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高盛(亞洲)有限責任公司：美國周四(10)晚公布通脤數據，按年升7.5%，遠高於市場預期，且加息預期再度升溫，10年美國債息於昨日曾觸及2%，創2019年8月以來新高。
滙控昨日回調整固，跌約0.9%，今早高開後回穩。滙豐公布將於本月22號召開董事會審議截至去年12月31日止年度之末期業績公告，及會否派發去年普通股第2次股息。
平保自上月31號起累升逾11%；今早低開後反彈升約1%。平保公布截至上月31日通過集中競價交易方式已累計回購股份約7,776.5萬股A股，佔總股本0.42541%，涉款約39億元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，昨日資金轉向部署滙控好倉，認購證錄得約890萬元資金流入。牛證於昨日繼續獲資金流入，有約70萬元。淡倉方面，認沽證於上周五(4日)至本周三(9日)皆錄得資金流入，合共約1,160萬元後昨日獲資金轉向沽出。熊證於昨日繼續獲資金流入，有約20萬元，並較集中在64元收回區域的產品。
平保方面，認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約140萬元。牛熊證方面，牛證於昨日獲資金轉向流入，有約160萬元，並集中在62元以上收回價的產品。熊證於昨日繼續獲資金流入，有約20萬元。
投資者如看好滙控，需繼續注意市場上大部分認購證的價值偏高，高面值導致敏感度減低，低面值兼高敏感度的好倉產品可留意牛證。可留意屬貼牛的滙豐牛(51122)，與現價有約4元收回距離。如欲避免收回風險可留意認購證，中期選擇可留意低街貨滙豐購(22709)。貼價選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高之一的匯豐購(21677)。
滙豐牛(51122)，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率12.2倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
滙豐購(22709)，行使價63.98元，2022年10月21日到期，實際槓桿7.9倍，中期、低街貨。
滙豐購(21677)，行使價60元，2022年07月26日到期，實際槓桿9.2倍，貼價、2個月期以上產品中，槓桿最高。
投資者如看淡滙控，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨滙豐沽(24557)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低街貨匯豐沽(22456)。熊證方面可留意屬遠熊的滙豐熊(50444)，與現價有約6元收回距離。
滙豐沽(24557)，行使價48.83元，2022年07月22日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、低街貨。
滙豐沽(22456)，行使價46.45元，2022年07月11日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿、低街貨。
滙豐熊(50444)，收回價65元，行使價66元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好平保，需留意市場上缺乏約3個月中年期的產品，認購證方面可留意屬高槓桿的平安購(24056)，少數5月份到期的認購證。牛證方面可留意屬近牛的平安牛55062，與現價有約8元收回距離。
平安購(24056)，行使價72.83元，2022年05月10日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿
平安牛(55062)，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，槓桿比率7.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高
投資者如看淡平保，認沽證方面可留意年期約9個月，屬貼價的低街貨平安沽21983。熊證方面可留意屬近熊的平安熊(62437)，與現價有約2元收回距離。
平安沽(21983)，行使價56.55元，2022年11月23日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨
平安牛(62437)，收回價70元，行使價70.6元，換股比率100，槓桿比率21.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高
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