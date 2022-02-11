【高盛推介】港交所在440元水平整固　續獲資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨(10日)持平收市，今(11日)早跟隨大市下跌。港交所日前受壓至430港元大關，但迅速觸底反彈，並在440元水平整固。中證監代表受訪指，中國即將實施的海外IPO規定將適用於希望在香港發行H股的中國公司，並指企業可用可變利益實體架構境外上市，但要遵守相關的規章制度，並向中證監備案。

觀察個股輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約260萬元，並較集中在430元收回區域的產品。進而仔細觀察，可發現港交所每逢股價回調至440元時均見資金積極吸納，今日亦見資金積極部署好倉。

淡倉方面，認沽證於本周二(8日)及本周三(9日)共錄得約480萬元資金流入。昨日部署熊證的資金沽出遠熊，並有部分轉倉至較近收回價的產品。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。