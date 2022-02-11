【高盛推介】港交所在440元水平整固 續獲資金流入
2022年02月11日 11:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨(10日)持平收市，今(11日)早跟隨大市下跌。港交所日前受壓至430港元大關，但迅速觸底反彈，並在440元水平整固。中證監代表受訪指，中國即將實施的海外IPO規定將適用於希望在香港發行H股的中國公司，並指企業可用可變利益實體架構境外上市，但要遵守相關的規章制度，並向中證監備案。
觀察個股輪證資金流向，可見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約260萬元，並較集中在430元收回區域的產品。進而仔細觀察，可發現港交所每逢股價回調至440元時均見資金積極吸納，今日亦見資金積極部署好倉。
淡倉方面，認沽證於本周二(8日)及本周三(9日)共錄得約480萬元資金流入。昨日部署熊證的資金沽出遠熊，並有部分轉倉至較近收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價500元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的港交購(21110)。貼價選擇可留意年期約3個月的港交購(17325)。價外選擇可留意屬中期的港交購(19333)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(53287)，遠牛選擇可留意港交牛(68279)，與現價有約25及35元收回距離。
港交購(21110)，行使價474.08元，2022年05月27日到期，實際槓桿9.9倍，行使價500元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
港交購(17325)，行使價455.2元，2022年05月24日到期，實際槓桿9.4倍，貼價、高槓桿。
港交購(19333)，行使價512.38元，2022年06月07日到期，實際槓桿11.3倍，價外、中期。
港交牛(53287)，收回價420元，行使價418元，換股比率500，槓桿比率16.1倍，高槓桿近牛。
港交牛(68279)，收回價410元，行使價408元，換股比率500，槓桿比率12.0倍，近35元收回距離遠牛。
港交沽(18839)，行使價404.68元，2022年05月26日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、低街貨。
港交熊(69775)，收回價480元，行使價482元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，高槓桿貼熊。
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