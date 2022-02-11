姚浩然：港股先在兩萬五關整固　中芯只宜短炒

美國1月消費物價指數(CPI)按年增幅達7.5%，再創近40年來最高水平，市場預測聯儲局下月加息半厘的機率高達八成。時富財富管理董事總經理姚浩然認為，雖然隔晚美股下跌，但整體表現不算太差，反映市場正逐步消化加息的消息。港股近期重獲青睞，資金主要吸納估值偏低的股份，若然中資科技股亦回穩，恒指在25,000點水平整固後，可望進一步向上。