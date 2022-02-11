姚浩然：港股先在兩萬五關整固 中芯只宜短炒
2022年02月11日 11:18
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美國1月消費物價指數(CPI)按年增幅達7.5%，再創近40年來最高水平，市場預測聯儲局下月加息半厘的機率高達八成。時富財富管理董事總經理姚浩然認為，雖然隔晚美股下跌，但整體表現不算太差，反映市場正逐步消化加息的消息。港股近期重獲青睞，資金主要吸納估值偏低的股份，若然中資科技股亦回穩，恒指在25,000點水平整固後，可望進一步向上。
有報道指為減輕買家負擔，多個地區房貸利率出現下調，姚認為可視為行業好消息，內房股亦因此出現反彈。但對內房市場是否回穩或轉強，他則有所保留，預期上半年新增物業銷售增長仍慢，樓價上升動力不大，打擊置業人士入市信心，高負債發展商仍面對壓力。不過，大型內房如華潤置地(01109)、龍湖集團(00960)及中國海外發展(00688)可看好，尤其是中海，資產負債比率低，有條件以吸引的價格接收其他房企資產，值得看高一線。
中芯國際(00981)去年多賺1.4倍，其中第四季毛利率按年急升近17個百分點至34%。姚認為其業績表現不俗，整體晶片行業發展亦正面，但中芯與環球一線晶片企業對比，技術仍有段距離，只宜在19至21港元作短線操作。