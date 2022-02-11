因應疫情　工銀亞洲旗下分行服務調整

中國工商銀行(亞洲)宣布，因應疫情最新發展，分行服務將作出以下調整，直至另行通知。

●由今日（2月11日）起，以下分行服務暫停：

荔枝角分行：九龍荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場地下G06號舖

●由下星期一(2月14日)起，以下分行及個人理財中心服務暫停：

金鐘個人理財中心：香港金鐘道95號統一中心1樓1019-1020號舖

香港仔分行：香港香港仔中心第一期地下7A舖

●以下16間分行及個人理財中心服務維持暫停：

港島區

金鐘分行：香港金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖

西環個人理財中心：香港德輔道西345-345A地下2號舖

小西灣分行：香港小西灣道9號富欣花園地下17-19號舖

北角分行：香港北角英皇道436-438號地下

電氣道分行：香港電氣道113-115號

九龍區

油麻地分行：九龍油麻地彌敦道542號

愛民分行：九龍何文田愛民廣場F18-F19號舖

中港城分行：九龍尖沙咀廣東道33號中港城高層地下55號舖及1樓15,16及17B號舖

新界區

翠林分行：新界將軍澳翠琳路11號翠林邨翠林新城5樓135號舖

將軍澳個人理財中心：新界將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場1樓1025B號舖

葵涌分行(維持保管箱預約服務)：新界葵涌和宜合道63號麗晶中心A座G02

大興分行：新界屯門大興邨商場21-23號舖

太和分行(維持保管箱預約服務)：新界大埔太和廣場2樓216號舖

沙田個人理財中心：新界沙田好運中心3樓185號舖位

沙咀道個人理財中心：新界荃灣沙咀道315-323號廣益大廈地下4號舖

教育路個人理財中心：新界元朗教育路21號英暢大廈地下3-4號舖

●分行及個人理財中心的營業時間

全線分行及個人理財中心的營業時間將繼續調整為星期一至星期五上午9時至下午4時。除以下7間分行外，其他分行及個人理財中心逢星期六暫停服務，星期六的營業時間為上午9時至中午12時：

皇后大道中分行：香港中環皇后大道中122-126號地庫至一樓

銅鑼灣分行：香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓

尖沙咀東分行：九龍尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖

旺角分行：九龍旺角彌敦道721-725號華比銀行大廈地下

觀塘分行：九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

沙咀道分行：新界荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下4號舖

大埔分行：新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

該行建議客戶使用電子銀行服務，包括手機銀行、網上銀行及電話銀行等。如有需要，客戶可先透過預約形式聯絡分行，再到分行辦理銀行業務。