梁孟松重現中芯分析員會議　但一言不發

如果依場係記招，十成十梁孟松要頂哂全部問題啦！可惜，現實完全相反，梁孟松喺問答環節之前無發言，出席嘅券商分析員又巧合地居然完全無人點名梁孟松答問題，亦無人特登提問關於先進製程或係技術研發上嘅嘢，關心吓人都好吖，搞到依位半導體行業嘅風雲人物成場無戲唱，大多數時間都係由另一聯合首席執行官趙海軍出嚟同券商唇槍舌劍，比較少嘅問題由代理董事長高永崗應付。

算啦，等絲絲總結下管理層嘅言論。是咁的，舊年新增月產能超額完成目標，達到10萬片以上(8吋等值晶圓．下同)，今年擴產速度介乎13萬至15萬片，12吋晶圓擴產速度會快過舊年好多，擴產絕大部分事前已經同客戶傾好，現時亦都同一啲大客簽好咗長期供貨合約，但唔會全部產能都簽，總會留返啲空間接客。由於設備交付周期拉長咗，擴產計劃可能遲啲先實現設計產量(達產)，公司會同供應商「保持戰略合作，努力按既定目標交付產能」。

聯電早前話28納米製程過埋出年會供過於求，中芯就話會密切注意市場情況，話哂比人列咗入「實體清單」做嘢要格外認真，但中芯產品好多，迎合到不同需要，而且90至22納米製程用埋同一套設備，差在步驟唔同，所以一間廠啲設備調動吓就可以改變製程，家陣最多用係40同55納米製程，應用包括特殊記憶體同微控制器(MCU)、Wi-Fi等等，其中40納米今年會特別缺。

至於今季收入指引增長最少15%，大約10%由於客戶採用更高技術所帶來嘅均價上升，其餘5%嚟自出貨量多咗。不過，要留意返，中芯下半年毛利率會低返，只係全年會高過舊年嘅大約31%，因為擴產會帶來額外嘅折舊開支，舊年第四季嘅資本開支去到今年第三、四季就會「嚟料」。