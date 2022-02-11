中銀香港：推6項抗疫防疫金融服務支持措施

因應新一波疫情，中國銀行(香港)推出6項抗疫防疫金融服務支持措施，幫助香港中小企業及市民應對疫情挑戰，紓緩經營及資金周轉等壓力。

【1、投入500億元信貸資源支持本地中小企】

2020年該中銀香港推出「抗疫防疫五項金融服務支持措施」，包括物業按揭貸款「延期還本」措施、「中小企抗疫專項貸款計劃」、支持保障抗疫物資供應等。該行投入500億元信貸資源，適用於現有及全新中銀香港客戶。

【2、繼續支持和參與港府及香港金融管理局各項支援計劃】

包括「百分百擔保特惠貸款」、「百分百擔保個人特惠貸款」、「預先批核還息不還本」等計劃。去年，各項計劃累計批出筆數和金額均領先市場。

【3、提供費用減免及回贈優惠】

該行提供一系列貸款、存款、開戶、外匯、匯款及數碼服務費用減免或回贈等優惠，每戶總值高達18萬元。

【4、提供企業數碼化金融服務】

包括網上貸款申請、iGTB NET及iGTB MOBILE一站式企業電子銀行服務、BoC Bill 綜合收款服務，以及免費供企業使用的ERP雲服務—雲會計等。

【5、提供個人客戶網上金融服務】

進一步延長物業按揭貸款「延期還本」措施的申請期，無論從事或受僱任何行業的個人客戶，可就其物業按揭貸款申請延期還本。受惠客戶群擴大至供款3個月或以上且還款紀錄正常的客戶，申請期限延長至今年10月31日。

【6、與慈善機構合作多個項目】

該行捐款總額超過500萬元，主要用於為基層市民提供防疫及生活物資。