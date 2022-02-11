內地聚焦經濟增長　經濟學家料監管高峰期已過？

有經濟學家認為，隨着內地把重點轉向了支持經濟增長，監管整頓最壞時期已過去，不過並非表示監管終結，只是預示未來大震盪將較少出現。

中國第四季經濟按年增速放緩至4%，疫情之外，主要受累消費者支出拖累、以及監管風暴添企業不確定性。外媒報道，麥格里首席中國經濟學家Larry Hu發表報告指出，內地2022年優先的事項是捍衛經濟保持5%的增長，意味着經濟任務時已經不提反壟斷、房市政策和碳中和，因此這些領域的艱難時刻或者已過去。

他續說，因為關注焦點已經從監管變成經濟增長，相信今年監管不會有太大變化，換句話說，最糟狀況過去了，而不是回到過去。

Larry Hu強調，監管高峰期過去不代表監管終結。他說，2020至21年的監管風暴帶來許多意想不到的後果，例如導致商業信心減弱、樓市暴跌、大宗商品價格飆升等，內地推動政策很容易事情做得過火，領導必須不時進行微調。不過，這個情況在過去100年已發生多次，預期未來仍然會繼續。

Pinpoint資產管理公司首席經濟學家Zhiwei Zhang也認為，如內地管理層所言，若然當局避免推出對經濟增長有負面影響的政策，預期內地今年會專注於經濟穩定。他預料監管不會逆轉，不過重大變化減少。