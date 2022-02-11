黃詠欣：銀行再實行居家工作　按揭審批會放慢？

第5波疫情來勢洶洶，多家銀行宣布部分分行停業，同時亦實行分隊在家工作(WFH)，雖然銀行之前已有數次在家工作的經驗，未必會再出現疫情初期的「大塞車」狀況，但始終於辨公室的人手減半，按揭審批進度或會有一定程度的減慢，建議大家要預留較長一點的成交期。

除了預留多一點時間申請按揭，如本身的工作可能會受疫情影響，要放無薪假或減薪的行業，如美容、餐飲業等，申請按揭時，銀行或會要求申請人提交過去半年入息證明，並比較最近一個月的入息，以低者為準去計算入息。舉例，如從事美容行業，僱員合約上的月薪為3萬元，但由一月開始要放半個月無薪假，部分銀行計算每月入息時，便只會計1.5萬元。

不過，若果放無薪假的日子不多，例如過去3個月，只是放了3日，有個別銀行會願意以原本的固定月薪去計算入息。建議如從事受疫情影響的行業，而又上會期臨近，可能要找一位擔保人，做好兩手準備，以順利通過銀行的入息要求。

佣金收入人士方面，可能在疫情反覆下，佣金收入大減，但如果所屬行業不是美容、酒吧等最受疫情衝擊行業，多數銀行仍舊是正常審批。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣