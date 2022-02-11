代理二手樓價指數見逾8個月新低

中原城市領先指數CCL最新報184.49點，創37周新低，按周跌0.77%，跌幅6周以來最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.17點，創40周新低，按周跌0.72%，跌幅6周以來最大。CCL(中小型單位)報184.12點，創40周新低，按周跌0.74%，跌幅6周以來最大。CCL(大型單位)報186.40點，按周跌0.93%，跌幅8周以來最大。

CCL四大整體指數齊跌，CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)創新低。相信新春前CCL跌穿184點水平。新春後疫情惡化，CCL將下試182點。今周二(2月8日)政府宣布進一步收緊防疫限制，將於3月上旬公布的CCL才開始反映。措施打擊樓市活動，估計3月樓價向下調整，CCL下試180點。

四區樓價方面，本周三區跌一區升。新界西CCL_Mass報171.83點，創29周新低，按周跌1.19%，跌幅6周以來最大。九龍CCL_Mass報181.67點，按周跌0.96%，跌幅7周以來最大，結束5周連升。港島CCL_Mass報186.77點，按周跌0.68%。新界東CCL_Mass報198.86點，按周升0.36%。