油價回軟　道期跌83點

美匯指數報95.91；港匯見7.8025；離岸人民幣(CNH)報6.3628；美元兌日圓報116；歐元企1.1386，英鎊處1.3538。金價報1,825美元。油價回軟，布油報91.22美元，紐油報89.86美元。比特幣企4.3萬美元水平。道指期貨跌83點。

●市後關注點

23:00 美國2月密歇根大學消費者信心指數

-摩通料潤電短期或波動，降目標價至24.5元。

-新股消息：樂普生物錄超購，匯通達網絡以下限定價。

-梁孟松重現中芯分析員會議，但一言不發。

●中國經濟：

-內地擬從三大方位開展藥品常態化帶量採購。

-內地聚焦經濟增長，經濟學家料監管高峰期已過？

●美加邊境運輸癱瘓，本田關閉加拿大1條汽車生產線。

●傳幣安斥15.6億元入股《福布斯》。

●SWIFT：支付及證券網絡流量增長3年最高。

●未交2022年工作計劃，印尼逾千個礦商礦場遭叫停。

●通脹升溫：

-美國通脹40年最高，穆迪料家庭每月支出增1,950元。

-通脹驚人！高盛上調美國今年加息次數預測至7次。

●日本央行預告下周一無限量買債，遏止國債孳息率上升。

●SEMI：全球矽晶圓出貨量及收入齊創新高。

●去年英國經濟增長7.5%，為二戰以來最快。