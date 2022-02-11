花旗稱電子利是激增　新客可享7.8%儲蓄利息

花旗銀行指，自2020年首度推出手機派利是以來，客戶反應踴躍。在今年年初一至初七期間，透過Citi Mobile® App派發電子利是的總金額按年增約2.5倍，派利是次數增加40%，佔轉數快轉帳次數的26%。

今年經該行派發電子利是的客戶中，四成屬25至34歲組別，28%屬35至44歲組別，反映電子利是功能較受年輕客戶歡迎。

客戶於新年前夕至2022年2月15日或之前用手機派利是，可參加「Citi派利是」大抽獎，有機會贏取新春大利是8,888元(名額3名)、888元(名額10名)或88元(名額1,500名)，獎品豐富。

花旗銀行為客戶提供限定優惠，全新客戶開立Citi Plus戶口可享高達7.8%儲蓄年利率。由即日至本月底，Citi Plus新客戶的首50,000元存款可享高達6%額外儲蓄年利率，包括3個月(於4至6月份回贈利息)額外3%儲蓄年利率迎新獎賞及3個月(於5至7月份回贈利息)3%新春雙倍儲蓄年利率迎新獎賞，賺取高達750元。客戶又可透過Citi利息Booster完成日常任務，再賺高達1.8%年利率。