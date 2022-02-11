減幅擴大！青衣套三房累減180萬易手

二手業主擴大減幅，青衣灝景灣套三房單位，去年10月開始放盤，累減180萬元，最終售1,400萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原莊素娟稱，鰂魚涌太古城南天閣中層F室，實用面積約646方呎，套三房間隔，後改成兩房，望樓景，以2.6萬元租出，呎租約40元，業主於2010年6月以640萬元買入。

●中原黎百祥表示，筲箕灣麗東海景豪苑2座中層D室，實用面積約452方呎，兩房間隔，望山景，以780萬元易手，呎價約17,257元，新買家屬於同區分支家庭。

－－－－－

九龍區

●香港置業吳仁傑稱，啟德一號1座中層D室，實用面積約567方呎，兩房間隔，以約2.2萬元放租約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,500元，以1.95萬元租出，呎租約34.4元。

●利嘉閣余美寶指，紅磡海逸豪園11座低層A室，實用面積約869方呎，套三房連工人房間隔，叫價1,480萬元，減價42萬元或約2.8%，以1,438萬元沽出，呎價約16,548元，屋苑本月暫錄3宗二手買賣，現時約有260個放盤，入場費由890萬元起。

●中原袁顯岸透露，紅磡黃埔花園2月錄得3宗買賣，包括2期14座中低層F室，實用面積約466方呎，兩房間隔，成交價760萬元，呎價約16,309元，原業主於2006年2月以232萬元買入，持貨剛剛16年帳面獲利528萬元，單位升值逾2.2倍。

●香港置業張仲賢表示，長沙灣宇晴軒7座低層D室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望內園景，以840萬元放盤1年後，終獲外區客接洽，雙方經議價後減價約19.5萬元，以約820.5萬元成交，呎價約17,721元。

●香港置業陳渝東指，荔枝角美孚新邨3期百老匯街55號中層B室，實用面積約654方呎，三房間隔，以約2.2萬元放租近兩個月，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約2,500元，以1.95萬元租出，呎租約29.5元。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣彭錦添指，青衣灝景灣7座低層A室，實用面積約856方呎，套三房連儲物室間隔，望海景，去年10月開始放盤，累減180萬元或約11.3%，最終以1,400萬元易手，呎價約16,355元，新買家為青衣區內家庭客。

●中原溫明峯稱，業主議價空間擴大，馬灣珀麗灣2月首10日錄約10宗買賣，已超上月全月8宗，其中1座高層B室，實用面積約759方呎，套三房連儲物房間隔，享汀九橋海景，放盤約8個月，累減101萬元或約9%，以999萬元成交，呎價約13,162元。

●世紀21集團發展商項目部(二部)林國輝稱，荃灣海灣花園4座低層A室，實用面積約540方呎，兩房間隔，以692萬元成交，呎價約12,815元，原業主於1996年2月以199萬元購入，持貨約26年帳面獲利493萬元，期內升值約2.5倍。

●中原賴昌武透露，荃灣綠楊新邨S座極高層2室，實用面積約451方呎，兩房間隔，去年底開價790萬元，上月降價至748萬元，獲港島上車客洽購，終售725萬元，呎價約16,075元，原業主於2004年1月以138萬元購入，一直出租，帳面獲利587萬元，約18年間升值約4.3倍。

●祥益林英傑指，屯門豐景園4座中層7室，實用面積約342方呎，兩房間隔，租客為區內客，為鄰近家人住所居住，方便照應，加上業主有500元的議價空間，遂便決定以1.05萬元租入上址，呎租約30.7元。

●祥益龍超君表示，屯門景峰豪庭1座高層D室，實用面積約520方呎，兩房間隔，新買家為首置區內客，為鄰近家人住所，方便照應，加上原業主由叫價670萬元，累減44萬元，以626萬成交，呎價約12,038元。

●祥益胡志偉稱，屯門豐景園3座低層3室，實用面積約397方呎，租客為區內客，為鄰近家人居住，方便搬遷，決定以1.1萬元租入上址，呎租約27.7元。

●中原呂學維稱，粉嶺帝庭軒5座低層C室，實用面積約469方呎，兩房間隔，議價後以605萬元獲承接，呎價約12,900元，原業主則於2014年以340萬元購入，持貨約8年帳面獲利265萬元，單位升值約78%。

●世紀21宇田羅家威表示，大埔美豐花園B座低層8室，實用面積約293方呎，兩房間隔，原先開價475萬元，放盤3個月，累減25萬元或5.3%，最終以450萬元成交，呎價約15,358元，新買家為用家。

●中原方翰達指，大埔逸瓏灣8上月鬆綁期滿至今，市場上暫錄約4宗買賣，包括3C座低層E室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望園景，1月開價約900萬元，議價後以838萬元沽出，呎價約16,929元，新買家為用家，原業主則於2019年1月以625萬元購入，帳面獲利約213萬元，期內升值約34%。

●中原徐家倫透露，火炭銀禧花園1座高層G室，實用面積約510方呎，開價730萬元，減至703萬元售出，呎價約13,784元，原業主於2010年4月以235萬元購入，持貨近12年帳面賺約468萬元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田第一城23座頂層戶，實用面積約327方呎，兩房間隔，連約237方呎天台，開價628萬元，減幅約3%，以610萬元沽出，呎價約18,654元，原業主於2018年1月以555萬元購入，持貨約4年帳面獲利55萬元，期內升值約10%。

●中原侯惠良指，沙田第一城2月至今暫錄約12宗買賣，最新錄得6座低層A室，實用面積約819方呎，套三房間隔，議價後以998萬元易手，呎價約12,186元，原業主則於2002年以238萬元購入，持貨20年帳面獲利約760萬元，期內升值約3.2倍。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑A座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原先於未補價第二市場叫價720萬元，放盤9個月，減價45萬元，減幅6.3%，以675萬元沽出，呎價約10,385元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山天宇海5A座中層A室，實用面積約785方呎，套三房間隔，開價約1,150萬元，議價後以1,065萬元易手，呎價約13,567元，新買家為用家。

●利嘉閣王亦俊表示，將軍澳怡心園5座高層D室，實用面積約604方呎，套三房間隔，以718.8萬元易主，呎價約11,901元，屋苑現時約有40個單位放售，叫價由680萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳維景灣畔3座中層B室，實用面積約398方呎，一房間隔，望市景，去年12月放盤，原開價780萬元，一口減價40萬元，減幅5.1%，最終以740萬元沽出，呎價約18,593元，新買家為區外買家，由於兒子成功入讀區內心儀學校，為方便上學，故決定於學校鄰近屋苑置業。

－－－－－－