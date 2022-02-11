疫下窒礙一手交投 惟特色戶仍獲買家垂青
2022年02月11日 21:16
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疫情每況愈下，睇樓活動陷於停止，窒礙一手交投。不過，部分特色單位依然獲買家垂青，將軍澳日出康城有連天台特色戶以1,733萬售出。而位於新發展區的新盤都有捧場客，啟德項目有開放式單位成交呎價達26,133元。
●啟德THE HENLEY III開放式戶呎價約26,133元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，周五(11日)錄得位於第3B座6樓E室的成交，實用面積238方呎，開放式間隔，以621.96萬元成交，呎價約26,133元。
●日出康城晉海連天台特色戶1,733萬元沽
特色單位有價有市，新鴻基地產(00016)旗下將軍澳日出康城晉海，周五(11日)售出位於第2B座55樓B室的連天台特色戶，實用面積787方呎，三房連儲物室間隔，連626方呎天台，成交價1,733.7萬元，呎價約 22,029元。
●長沙灣恆大‧睿峰兩房售970萬元
長沙灣恆大‧睿峰(The VERTEX)日前已取得入伙紙，新近錄得近8個月以來首宗成交，項目的東翼8樓B室，實用面積439方呎，兩房間隔，成交價為970.8萬元，呎價約22,114元。
●屯門帝御‧星濤兩房售704萬元
由帝國集團及香港小輪(00050)合作發展、恒基物業代理出任銷售代理的屯門帝御‧星濤，周五(11日)沽出第1座7樓09室，實用面積437方呎，兩房間隔，成交價704.99萬元，呎價約16,132元。
●馬鞍山迎海推3伙複式戶下周四招標發售
特色單位不乏捧場客。恒基地產(00012)等合作發展的馬鞍山迎海系列，上載銷售安排，推出3個複式單位由下周四(17日)起招標發售，包括第1期第2座地下及1樓複式A室，實用面積2,745方呎，四套房間隔，連1,187方呎花園及2個車位。另外，第1期第5座33樓及35樓複式B室，實用面積2,709方呎，四套房間隔，連1,054方呎平台。
至於屬項目第四期的迎海．駿岸，推出第8座27樓及28樓複式A室招標發售，實用面積2,773方呎，四套房間隔，連936方呎平台。上述3伙招標期由2月17日至6月4日，期間每日上午10時招標，下午5時截標發售。
●啟德嘉峯匯下周四招標發售2伙
新盤市場的交投以餘貨支撐，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，上載最新銷售安掛，落實下周四(17日)以招標方式出售2伙，包括第2A座28樓B室，實用面積765方呎，三房間隔。另一伙為第 2A座36樓B室，實用面積765方呎，三房間隔。出售日期為2月17日至3月31日。
●旺角利奧坊‧凱岸一房呎價約27,573元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧凱岸，新近售出第2座29樓K室，實用面積278方呎，一房間隔，成交價為766.53萬元，呎價約27,573元。
●柏傲莊III累計錄158宗終止交易個案 佔總成交量18%
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，周五(11日)新增5宗終止交易個案。該盤自公布拆卸重建後，至今已錄得158宗同類個案，佔成交量845宗18.7%。
據一手成交紀錄冊顯示，項目最新錄得的個案包括1B座46樓B室，實用面積772方呎，三房間隔，原本於去年6月12日及6月18日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,912.8萬元成交，當時呎價約24,777元，惟交易現時已終止。