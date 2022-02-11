疫下窒礙一手交投 惟特色戶仍獲買家垂青

疫情每況愈下，睇樓活動陷於停止，窒礙一手交投。不過，部分特色單位依然獲買家垂青，將軍澳日出康城有連天台特色戶以1,733萬售出。而位於新發展區的新盤都有捧場客，啟德項目有開放式單位成交呎價達26,133元。

●啟德THE HENLEY III開放式戶呎價約26,133元

●日出康城晉海連天台特色戶1,733萬元沽

●長沙灣恆大‧睿峰兩房售970萬元

長沙灣恆大‧睿峰(The VERTEX)日前已取得入伙紙，新近錄得近8個月以來首宗成交，項目的東翼8樓B室，實用面積439方呎，兩房間隔，成交價為970.8萬元，呎價約22,114元。

●屯門帝御‧星濤兩房售704萬元

●馬鞍山迎海推3伙複式戶下周四招標發售

至於屬項目第四期的迎海．駿岸，推出第8座27樓及28樓複式A室招標發售，實用面積2,773方呎，四套房間隔，連936方呎平台。上述3伙招標期由2月17日至6月4日，期間每日上午10時招標，下午5時截標發售。

●啟德嘉峯匯下周四招標發售2伙

●旺角利奧坊‧凱岸一房呎價約27,573元

●柏傲莊III累計錄158宗終止交易個案 佔總成交量18%

據一手成交紀錄冊顯示，項目最新錄得的個案包括1B座46樓B室，實用面積772方呎，三房間隔，原本於去年6月12日及6月18日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,912.8萬元成交，當時呎價約24,777元，惟交易現時已終止。