央行遏通脹出新招　全球貨幣掉頭鬥升值

美國近40年一遇的高通脹率，為全球普遍物價急升敲響了警鐘，也為各國之間的「新型貨幣戰」揭開了序幕！加拿大券商道明證券（TD Securities）以《逆向貨幣戰使市場陷入慌亂》為題發表報告，指出有別於過去各國爭相讓本幣貶值來刺激出口，今次各國將爭相讓本幣升值，令進口商品價格下跌，以遏制本土通脹及其帶來的不穩定。

美國上一任總統特朗普過往多次公開指控中國為貨幣操縱國，刻意讓人民幣貶值來使內地貨品通過匯率「變相減價」，藉以推高出口數字和對美國的貿易順差。然而，長達兩年多的新冠肺炎疫情大流行，令供應鏈受阻，也推高了人們對貨品，特別是電子產品、防疫物品、糧食、能源等的需求，使通脹持續飆升，也顛覆貨幣戰的模式。事實上反映美元強弱的美匯指數已連升兩日，在本文截稿前累升0.34%報95.82。

道明的報告指出，瘋狂通脹正在顛覆貨幣戰的定義，將其變成一場「向上而不是向下競爭的比賽」。過去的貨幣戰中，通常是一個國家試圖削弱其貨幣，從而在全球貿易中獲得優勢可如今飆升的通脹已改變了優先考慮事項，反而讓貨幣升值將能使進口商品更便宜，從而有助於遏制通脹，提高央行政策利率有助實現這一目標。

在通脹猶如脫韁野馬的背景之下，歐洲央行本月初立場突然「轉鷹」，各地央行亦陸續上調利率以對抗通脹。該行直言，歐央行的言論殺市場一個措手不及，導致全球實質利率趨升，收窄了債息的負回報，相信債價在美國聯儲局打響加息第一槍之前會繼續波動，凸顯了目前通脹和地緣政治不穩所帶來的雙向風險。

亞洲區方面，加息不如歐洲和美洲般迫切，在人加（息）我不加（息）的情況下，亞洲多國貨幣匯率漸漸出現貶值。有外媒追縱24種新興市場貨幣，發現今年以來貶值頭10位的，有7位是亞洲貨幣。首3位是阿根廷披索、印度盧比、土耳其里拉，今年以來分別貶值3.09%、1.38%、1.35%。緊隨其後的是韓圜、印尼盾、菲律賓披索和新台幣，貶值0.8至0.59%不等。

分析指，印度、印尼和泰國，甚至澳洲等亞太區央行暫時仍繼續以催谷經濟增長為優先。中國方面，資深外匯分析員陳健豪表示，內地控制通脹相對其他國家好，沒有加息壓力，反而有條件為谷經濟而減息。

他又估計，本輪多國的「逆向貨幣戰」不能長久，原因是加息令企業融資成本上升，拖慢經濟增長。其中，美國今年末季有國會中期選舉，經濟不好的話將影響執政黨的得票。故相信在貨幣戰以外，拜登需要在釋放石油儲備、撤銷關稅上動腦筋去遏通脹。