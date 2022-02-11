美股反彈　道指升174點　Under Armour挫逾7%

市場消化通脹數據後，美股周五略有反彈，道指升174點，至35,415點；標指升18點，至4,522點；以科技股為主的納指漲49點，至14,235點。

運動品牌Under Armour截至去年12月底止第四季收入按年增長8.93%至15.29億美元；純利1.09億美元，按年倒退40.55%；經調整後每股盈利14美仙，均勝預期；毛利率升1.33個百分點至50.74%。今季銷售指引為中單位數增長，此前料僅低單位數增長，其中約10個百分點包括供應鏈瓶頸引致春夏季訂單減少；每股盈利料0.2至0.3美元。該企股價挫7.6%。

【22︰30】企業業績仍是美股市場關注重點。道指周五早段曾升70點，至35,111點；標指跌2點，至4,501點；以科技股為主的納指漲55點，至14,241點。

恒指夜期升37點，報24,897點，低水10點。

美國證券交易委員會(SEC)周四提倡新規，要求私募和對沖基金日後在增加上市公司持股達5%時，需於5日內披露相關交易，比目前10日期限快一倍。

另方面，摩根大通指，美股熱潮已從去年降溫，散戶對「網紅股」關注大幅下降，交易平台Robinhood去年12月交易量降至疫前水平。深受散戶歡迎的社交網站Reddit內的投資討論區「押注華爾街」(WallStreetBets)每日活躍度亦見下跌，該討論區2020年的訂閱用戶為150萬名，目前已有逾1,100萬名，現時增長已放緩，每日的留言數量遠低2021年1月高峰。

foodpanda德國上市的母公司Delivery Hero上季業績雖勝預期，但在宣布低過預期的今年銷售指引440至450歐元，核心毛利率將錄負1至1.2%後，股價周四曾瀉逾30%，為史上最大跌幅。行政總裁Niklas Östberg為此在社交平台Twitter上向股東致歉，但將維持公司的投資策略，深信最終將否極泰來。