中證監：合條件深交所A股可發行境外市場GDR

中國證監會去年12月提出對境內外證券交易所互聯互通預託憑證業務的試行規定進行修改，周五(11日)晚發布規定，拓展了參與互聯互通預託憑證業務境內外證券交易所的範圍，境內從上海證券交易所拓展至深圳證券交易所，符合條件的兩市上市A股可申請到中證監認可的境外市場發行全球預託憑證(即GDR)；境外更由英國拓展至瑞士、德國市場。

中證監目前正與英國、瑞士、德國證券監管機構加強溝通合作，以確保預託憑證業務順利開展，而今次新規即日起實施。按舊有監管規定，並不允許境外發行人境內融資，但新規允許境外基礎證券發行人以新增股票為基礎證券在境內公開發行上市中國預託證券(CDR)，允許境外基礎證券發行人採用市場化詢價機制確定發行價，並明確募集資金原則上應當用於主業，發行人可根據募集資金用途將資金匯出境外或留存境內使用。

考慮到目前東向業務和西向業務仍有充足額度，新規維持現有互聯互通預託憑證業務跨境資金總額度不變，東向業務總額度為2,500億元人民幣；西向業務總額度為3,000億元人民幣。開展跨境轉換業務的證券經營機構可在相關市場持有不超過等值5億元人民幣的現金和特定投資品種，以縮短跨境轉換週期、對沖市場風險。後續視互聯互通存託憑證業務運行情況和市場需求，對總額度和上述資產餘額進行調整。