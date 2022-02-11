【產經評論】美狂放水回力鏢　通脹反噬瀕爆錶

美國這些年進行天量放水終招苦果。最新公布的1月通脹超標兼再創近40年新高，顯示美國財金大員誤判通脹趨勢。華府貨幣政策公信力蕩然無存，正是美元霸權衰落的又一徵兆。未來各國得競相收水，加息兼維持本國貨幣偏強以應對通脹，經貿上加快去美元化，以擺脫爛透的美元魔罩之決心將更強！

事實上，過去大半年美國政府在處理通脹上極度無能。先是聯儲局主席鮑威爾和財長耶倫異口同聲指通脹是暫時，結果卻持續升溫，只有「打倒昨日的我」認衰，急轉「鷹」圖挽公信力。之後是拜登頻出招欲遏通脹，包括釋放石油儲備，又要求其他國家響應，結果當然是反應冷淡，皆因大家心知通脹是由美國貨幣超發所使然，釋放油儲無濟於事。此外，拜登三番四次促石油輸出國組織增產以遏油價升勢，同樣也被冷待。足見當今的美國政府，在通脹烈風下處弱勢。市場對於拜登指年底前通脹會明顯回落之說，更是嗤之以鼻。

為了扭轉市場對通脹的預期，聯儲局得出狠招，加快升息步伐，惟此舉無疑會戳破資產泡沫，殃及金融市場。近日資金湧往美元，主要由避險情緒使然。全球各大央行正加緊升息應對，下一步要做的不再是壓低本幣刺激出口，而是設法保持本幣強勢，以緩減進口通脹壓力，所謂「新型貨幣戰」由此而生。

更令人擔心的是俄烏局勢升溫，2月20日冬奧完成後將是高危期。一旦開火，油價勢必再飆，激化通脹。對此，美國只有聯同盟友向俄施以嚴厲制裁，惟此舉必引來俄國以斷供歐洲天然氣作報復。如是者，歐美通脹都會惡化，令本已脆弱的復甦無以為繼。難怪歐央行遲遲未肯表明加息路徑，反映其對復甦前景毫無把握。

歐美經濟爛局如是，全球資金不得不將眼光放在局勢相對穩定的亞洲。本來美國加息，美元偏強，實不利新興市場，惟近幾年逆全球化風尚下，去美元化成潮流，地區經貿協作逐步取代全球化分工，歐美對亞洲經貿的影響力趨降，這正是拜登急於籌組印太新經貿框架抗衡的原因，惟以其能力，只怕圖謀難成。由中國主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》及美國缺席的《跨太平洋夥伴全面及進步協定》，將成全球兩大主軸。

面對美元霸權衰落，美國雖奮力反抗，奈何經濟虛浮，無法將中國打沉，只有千方百計施以制裁以遏止崛起速度。可眼前的通脹風險正讓美國陷滯脹危機，中美幣策和經濟周期的差異勢令全球資金加快撤美，為中美世紀爭霸戰揭新章！