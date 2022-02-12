東方日報B1：美勢狂加息　新幣戰在即

美國通脹失控，聯儲局加息力度或猛過預期，勢將引發全球資金大挪移，一場「新貨幣戰」即將上演，各國須一改過去讓本國貨幣貶值以刺激出口的做法，取而代之是在收緊貨幣政策之餘，還須竭力讓本幣升值，以緩解進口通脹壓力。反觀內地消費通脹相對較低反而成為一大優勢，有足夠的幣策「彈藥」應對經濟放緩的風險，人民幣資產將為全球提供一個更可靠的投資選擇，或成中美博弈的一場「分水嶺」戰役！

美國1月通脹數據續創近40年新高後，聯儲局終於按捺不住，開始加快行動。聯儲局於網站上低調地發公告，下周一情人節舉行閉門會議，討論貼現窗利率及預付率。市場將此解讀為當局可能會提前收緊貨幣政策，更擔心聯儲局可能在3月正式召開聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前已提早緊急加息！同時，華爾街大行亦紛上調加息預期，資產管理公司貝萊德更籲聯儲局應立即停止量化寬鬆(QE)。

聯儲局透過兩指標利率調整幣策，包括由FOMC議息會議中提到的聯邦基金利率(Fed Fund Rate，FFR)及貼現窗利率(Discount Rate)。坊間所常說的「美國加息」是指聯邦基金利率，該利率也是市場最重視的指標，因為其對消費者和企業貸款均會造成直接影響。

聯邦基金利率由FOMC會議制訂「目標區間」，並透過貨幣政策工具加以控制。至於貼現窗利率影響相對輕微，更多是當局貨幣政策的取態，惟同樣會左右金融機構的融資成本。由於聯儲局今次在通脹數據出爐後，急忙地召開會議討論貼現窗利率，故難免引起市場揣測。外界估計當局或先上調貼現窗利率，為接下來更激進的「收水」手段鋪路。

聖路易聯儲銀行行長布拉德已公開表態，支持在7月1日前將聯邦基利率上調一厘、並在隨後開始大幅縮減資產負債表。他直言，對於召開臨時會議緊急加息持開放態度。里士滿聯儲銀行行長巴金也對於在未來FOMC會議上加息半厘持開放態度。

市場亦開始擔心緊急加息的可能。SGH Macro Advisors美國首席經濟學家Tim Duy指，即使聯儲局宣布立即加息也不驚訝，從某種意義上，這只是聯儲局自去年11月取態轉鷹後的延續。

華爾街大行貝萊德環球固定收益投資總監Rick Rieder表示，聯儲局需要做出反應，解決目前高通脹的問題，並立即提前停止量化寬鬆，不要等到原定計劃的3月才結束退市。

花旗最新預計，聯儲局將在3月議息會議上加息0.5厘，全年累計加息1.5厘，該行經濟學家Andrew Hollenhorst指，1月消費物價指數(CPI)顯示，核心通脹持續於6%水平，並在更廣泛的範圍內蔓延。高盛指出，考慮到多名聯儲局官員的取態，當局可能選擇更長的加息路徑，3月起開始每次會議加息0.25厘，全年累總計加息7次，幅度達1.75厘。

美國誤判通脹形勢，已大大降低其幣策公信力。美國經濟評議會和美國商會公布對企業首席執行官(CEO)調查顯示，持續的供應限制及勞工薪金升勢，表明即使聯儲局一如預期加快調高利率，美國通脹壓力將持續存在。近75%的CEO表示加息不太可能迅速壓低通脹，而CEO信心指數更從去年次季的82及第四季的65，降至今年首季的57，反映企業對總統拜登的治理經濟能力信心已大打折扣，給繼續強調通脹將回落的拜登送上一記耳光！

此外，美國近40年一遇的高通脹率，為全球普遍物價急升敲響了警鐘，也為各國之間的「新型貨幣戰」揭開了序幕！加拿大券商道明證券（TD Securities）以《逆向貨幣戰使市場陷入慌亂》為題發表報告，指出有別於過去各國爭相讓本幣貶值來刺激出口，今次各國將爭相讓本幣升值，令進口商品價格下跌，以遏制本土通脹及其帶來的不穩定。

美國上一任總統特朗普過往多次公開指控中國為貨幣操縱國，刻意讓人民幣貶值來使內地貨品通過匯率「變相減價」，藉以推高出口數字和對美國的貿易順差。

然而，長達兩年多的新冠肺炎疫情大流行，令供應鏈受阻，也推高了人們對貨品，特別是電子產品、防疫物品、糧食、能源等的需求，使通脹持續飆升，也顛覆貨幣戰的模式。事實上，反映美元強弱的美匯指數已連升兩日，在本文截稿前累升0.34%，報95.82。

道明的報告指出，瘋狂通脹正在顛覆貨幣戰的定義，將其變成一場「向上而不是向下競爭的比賽」。過去的貨幣戰中，通常是一個國家試圖削弱其貨幣，從而在全球貿易中獲得優勢，可如今飆升的通脹已改變了優先考慮事項，反而讓貨幣升值將能使進口商品更便宜，從而有助於遏制通脹，提高央行政策利率有助實現這一目標。

在通脹失控的背景之下，歐洲央行本月初立場突然「轉鷹」，各地央行亦陸續上調利率以對抗通脹。

該行直言，歐央行的言論殺市場一個措手不及，導致全球實質利率趨升，收窄了債息的負回報，相信債價在美國聯儲局打響加息第一槍之前會繼續波動，凸顯了目前通脹和地緣政治不穩所帶來的雙向風險。

亞洲區方面，加息不如歐洲和美洲般迫切，在人加(息)我不加(息)的情況下，亞洲多國貨幣匯率漸漸出現貶值。有外媒追蹤24種新興市場貨幣，發現今年以來貶值頭10位的，有7位是亞洲貨幣。首3位是阿根廷披索、印度盧比、土耳其里拉，今年以來分別貶值3.09%、1.38%、1.35%。緊隨其後的是韓圜、印尼盾、菲律賓披索和新台幣，貶值0.8至0.59%不等。

分析指，印度、印尼和泰國，甚至澳洲等亞太區央行暫時仍繼續以催谷經濟增長為優先。中國方面，資深外匯分析員陳健豪表示，內地控制通脹相對其他國家好，沒有加息壓力，反而有條件為谷經濟而減息。

他又估計，本輪多國的「逆向貨幣戰」不能長久，原因是加息令企業融資成本上升，拖慢經濟增長。

其中，美國今年末季有國會中期選舉，經濟不好的話將會影響執政黨的得票。因此，相信在貨幣戰以外，拜登需要在釋放石油儲備、撤銷關稅上動腦筋去遏通脹。