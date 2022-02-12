美股道指急挫503點　關注俄羅斯及烏克蘭局勢

俄羅斯及烏克蘭局勢轉趨緊張，美國股市周五(11日)急挫，道指收報34,738點，跌503點或1.43%；標指收報4,418點，跌85點或1.9%；納指收報13,791點，跌394點或2.78%。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌1％、1.82%、2.18%。

美國傳媒周五引述知情官員報道，華府相信俄羅斯總統普京決定入侵烏克蘭，已經向軍方傳達這個決定；又預料最快下周出手，先發動空中轟炸及電子戰，之後地面進攻，目標不排除是實現烏克蘭政權更迭。白宮回應時表示報道內容不準確，但承認現時形勢迫在眉睫，俄軍收到命令後可以隨時進攻。

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，在抗擊新冠肺炎疫情爆發以來的通脹問題上，美國聯儲局顯然滯後於曲線。

他強調，聯儲局的加息次數必須超過市場預期，預期今年合共加息5次，其中，3月份加息50個點子的可能性為三分之一。

另方面，摩根大通指，美股熱潮已從去年降溫，散戶對「網紅股」關注大幅下降，交易平台Robinhood去年12月交易量降至疫前水平。深受散戶歡迎的社交網站Reddit內的投資討論區「押注華爾街」(WallStreetBets)每日活躍度亦見下跌，該討論區2020年的訂閱用戶為150萬名，目前已有逾1,100萬名，現時增長已放緩，每日的留言數量遠低2021年1月高峰。