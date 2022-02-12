陳鳳珠：政策扶持　內房下季料回穩

北水流入雖支持港股早前表現，惟恒生指數周五收市未能守住25,000點關口，預期短線市場仍等候內地較大規模財政措施出台，因此投資者持審慎態度。不過，整體投資氣氛已略為好轉，料大市於24,000點關口會有較大支持。

內房板塊走勢亦逐步回穩，早前人民銀行、國資委及銀保監會鼓勵央企、國企及大型民企，併購出現風險及存在經營困難的房地產企業的優質項目，並冀大型銀行及股份制銀行可積極為內房併購方案提供貸款，同時不要對處於困境的內房企業抽貸或斷貸。

而近期多家銀行表示將提供內房併購融資支持，包括併購主題債券、併購貸款、併購基金及資產證券化等，料合共提供逾300億元人民幣（下同）的併購融資支持。除此之外，近日金融管理部門亦與全國性的資產管理公司研究按市場化及法治化原則，參與出現風險的內房企業的資產處置、項目併購等。可以相信，內地將會對房地產企業提供更多支持，料內房企業將會重置資產，資金緊拙情況將可逐步舒緩。

不過，中指研究院表示今年1月內房企業融資總額按年下降七成至792.2億元，單月融資規模連續11個月出現按年跌幅。內房的融資情況恐仍困難，而今年內房到期債務總額接近萬億元，其中1月、3月、4月及7月到期債務規模超過千億元，因此上半年內房債務壓力仍較大。今年內房的融資渠道料將以境內債為主，而併購貸款將為內房的重點融資方法。

今年1月份，內地多個重點城市的首套及二套房貸款利率均出現回落，且平均放款周期按月有所縮短。除商業銀行的房貸利率下降外，多個城市的住房公積金貸款政策亦開始放鬆，反映內房有更多扶持政策落實。另外，內地於1月份下調貸款市場報價利率（LPR），由於作為房貸利率基準的5年期LPR亦下降0.5個百分點，料今年按揭貸款利率有機會逐步回落，而金融機構為搶佔更大市場份額，可能會下調按揭定價，料次季開始內地房地產走勢將會回穩。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠 (作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票）