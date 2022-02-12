鄺紫珊：中美摩擦未止 利好東盟股市

受變種病毒Omicron擴散影響，歐美經濟復甦有可能減慢，隨着物價持續上升，歐元區通脹率已突破歷史高位，而美國通脹率也創近40年的新高。另外，俄羅斯與烏克蘭的衝突升溫，雙方舉動將影響國際石油和天然氣價格，讓通脹問題加劇。

國際油價大幅上升，加上疫情未止等影響，全球維持高通脹的勢頭將比預期時間更長，預期國際主要央行收緊貨幣政策的力道可能較預期為大，在加息的步伐推展下，未來股市的波動風險將持續升溫。股市的很大變數是因為通脹問題較預期更嚴峻，美國聯儲局勢必採取更嚴厲措施，預期會進一步衝擊當地科技股。

另方面，由年初以來，正當全球主要股市都經歷震盪之中，仍有相對表現較好且有正回報的東盟股市，其中新加坡、菲律賓、印尼等，升幅分別有近9%、逾4%及逾3%。

東盟基本面穩健，經濟增長形勢不變，通脹溫和增長，各國政府積極推出政策刺激經濟，在央行貨幣政策支持下，市場資金環境寬鬆，加上營商環境改善，美中關係摩擦也促使全球部分供應鏈轉移至東盟市場，故有利當地股市。

新冠肺炎疫情已進入第3年，觀乎全球死亡率也是持續下降，疫情對股市影響已逐漸減少，未來影響股市最大的因素將是美國聯儲局的緊縮時間表。東南亞股市正在穩健上升勢頭，其中越南、印尼及泰國可多加注視，因為其股市估值仍低於多數亞洲地區；而行業則較看好科技、金融及能源，預計2022年將是強勁表現的一年，投資者可考慮增加股票資產的比重。